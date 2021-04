19-letnik ukradel reševalno vozilo, nato pa dve uri bežal pred policisti

V Dallasu v ameriški zvezni državi Teksas so se policisti podali na lov za najstnikom, ki je ukradel reševalno vozilo, nato pa z nevarno vožnjo ogrožal druge voznike. Po dveh urah bega so ga policisti vendarle ujeli in aretirali.

19-letnik je v ponedeljek zjutraj po lokalnem času v enem od lokalnih gasilskih domov ukradel reševalno vozilo, policisti pa so potrebovali dve uri, da so ga dohiteli in aretirali, poroča BBC. Felix Lopez se med begom ni oziral na pozive policistov, v nekem trenutku pa je vozil tudi v napačno smer in ogrožal ostale udeležence v prometu, poročajo ameriški mediji. Nevarna vožnja se je končala v stanovanjski soseski, kjer je Lopez vozilo ustavil, nato pa skušal pobegniti peš, a so ga policisti ujeli in aretirali. V incidentu ni bil poškodovan nihče, še poroča BBC. icon-expand