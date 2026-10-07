19-letnik z nožem napadel v šoli, ranil osem ljudi

Napad se je zgodil na poklicni šoli v Ostroleki 20 kilometrov severno od prestolnice Varšava, je sporočila policija, ki je po aretaciji objavila zamegljeno fotografijo osumljenca.
Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so za poljsko tiskovno agencijo PAP povedali, da so poškodovani trije odrasli in pet najstnikov.
Po navedbah očividcev naj bi mladenič v roki držal nož in napadel več ljudi. Po napadu je storilec zapustil območje šole. Po iskalni akciji na obrobju mesta ga je policija aretirala, je povedala predstavnica policije.
O morebitnem motivu storilca še poteka preiskava. Župan Ostroleke je poudaril, da je situacija pod nadzorom. Center za poklicno izobraževanje v mestu s približno 48.000 prebivalci je do nadaljnjega zaprt, pouk je prekinjen tudi v drugih šolah v mestu, še poroča dpa.
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