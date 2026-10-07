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19-letnik z nožem napadel v šoli, ranil osem ljudi

Ostroleka, 07. 10. 2026 13.37 pred 56 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA
Aretacija napadalca

V napadu z nožem na srednji šoli na Poljskem je bilo ranjenih najmanj osem ljudi, med njimi dva huje. Policija je aretirala domnevnega storilca, 19-letnika, je za televizijsko postajo Polsat News povedala predstavnica policije.

Napad se je zgodil na poklicni šoli v Ostroleki 20 kilometrov severno od prestolnice Varšava, je sporočila policija, ki je po aretaciji objavila zamegljeno fotografijo osumljenca.

Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so za poljsko tiskovno agencijo PAP povedali, da so poškodovani trije odrasli in pet najstnikov.

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Po navedbah očividcev naj bi mladenič v roki držal nož in napadel več ljudi. Po napadu je storilec zapustil območje šole. Po iskalni akciji na obrobju mesta ga je policija aretirala, je povedala predstavnica policije.

O morebitnem motivu storilca še poteka preiskava. Župan Ostroleke je poudaril, da je situacija pod nadzorom. Center za poklicno izobraževanje v mestu s približno 48.000 prebivalci je do nadaljnjega zaprt, pouk je prekinjen tudi v drugih šolah v mestu, še poroča dpa.

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KOMENTARJI4

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Morgoth
07. 10. 2026 14.37
Evo, dežurni NPC, ki si stalno menja ime se že spet oglaša.🤦🤡🤡🤡
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0 0
IKOSS
07. 10. 2026 14.33
Vedno pogostejši tovrstni incidenti kažejo na zaskrbljujoč trend! Ali ti v splošnem močno povečujejo tveganje za posameznika? Ne, bi bilo pa vseeno smiselno te ustrezno nasloviti. Zavedati se je namreč potrebno, da omenjeni incidenti predstavljajo le vrh ledene gore. Veliko večje število incidentov se namreč konča manj tragično in mediji o teh ne poročajo. Vseeno pa ti predstavljajo jasen pokazatelj stanja duha v družbi. In to je osnovi problem! Vedno večje število posameznikov nima ustrezno razvitega vrednotnega sistema! prav tako ne znajo na združeno sprejemljiv način reševati neizbežnih življenjih frustracij. Prav tako nanje morebitna sankcija nima zadostnega odvračalnega učinka. Ne nazadnje pa družba ni dovolj pozorna na odklonska ravnanja posameznika, oziroma nanje pravočasno in v zadostni meri ne odreagira. Namesto reševanja navedenih problemov, nekateri vedno znova ponudijo, kot rešitev, več splošnega nadzora in prepovedi.
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0 0
Hind Rami Iyad Rajab
07. 10. 2026 14.13
čudno...desnaciji bivsega komunista lažnivega janše krulijo da tega na poljskem in mqđarskem ni....
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-4
1 5
Dolgočasnež
07. 10. 2026 14.18
pa kje si se najdel ti z tem komentarjem ...omg get a life luzr vsepovsod ivana vidiš hahaha ker hlošar
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+2
3 1
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