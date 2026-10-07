19-letnik z nožem napadel v šoli, ranil osem ljudi

Napad se je zgodil na poklicni šoli v Ostroleki 20 kilometrov severno od prestolnice Varšava, je sporočila policija, ki je po aretaciji objavila zamegljeno fotografijo osumljenca.

Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so za poljsko tiskovno agencijo PAP povedali, da so poškodovani trije odrasli in pet najstnikov.