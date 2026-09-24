19-letnika umoril, ker je želel v zapor: 'Sit sem bil življenja, ni mi žal'

Kot poroča net.hr, so v sodni dvorani v Šibeniku danes predvajali posnetek izjave Kristijana Aleksića, ki jo je podal policiji. Pojasnil je, da se je zaradi težkih življenjskih okoliščin – smrti matere in naraščajočih dolgov – odločil storiti hudo kaznivo dejanje, da bi pristal v zaporu. "Sit sem bil življenja, nisem imel več nikogar, od kogar bi si lahko sposodil denar," je dejal. Improvizirano pištolo je izdelal sam že leto dni pred zločinom po navodilih z YouTuba, sestavil naj bi jo v enem dnevu. Na dan umora je poleg pištole pripravil še vojaški nož s 17-centimetrskim rezilom za primer, če orožje ne bi delovalo. Pričakoval je, da bo dostavo opravila ena oseba. "Videl sem, da sta dva, a pištolo sem že imel v roki. Poti nazaj ni bilo več. Poklical sem ga noter in rekel, da me boli noga in da ne morem ven. Dostavo sem naročal, kadarkoli sem imel denar. Tisti dan sem se odločil, da bom ubil dostavljavca," je povedal.

50-letnik je po umoru 19-letnika pobegnil, a ga je policija prijela. FOTO: Bobo

Dodal je, da ni nameraval ubiti določene osebe, temveč kogar koli, ki bi mu prinesel hrano. Na dodatno vprašanje je odgovoril, da ne čuti nobenega obžalovanja do ubitega fanta ali kdor koli drugega; edina oseba, ki se mu je smilila, je bila njegova pokojna mati. "Lahko bi ga ranil, a kaj bi s tem pridobil? Nič. Če ga ubijem, dobim več," je dejal in pojasnil: "Življenje v zaporu je zame desetkrat boljše. Življenje zunaj je bilo kot pekel." Tožilstvo je na sodišču danes poudarilo, da je Aleksić storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da žrtev ne bi preživela. Dostavljavca ni poznal; na podlagi podrobnosti o dostavi je pričakoval nekoga starejšega.

"Obtoženec je vse skrbno načrtoval že mesec dni vnaprej. Oblačila in obutev je celo premazal z oljem, da policijski pes ne bi mogel zaznati njegovega vonja. Takšno ravnanje je treba šteti za zahrbtno, kaznivo dejanje samo pa za storjeno na izjemno zahrbten način," je dejal tožilec. Dodal je še, da je bil v času kaznivega dejanja povsem prišteven in se je zavedal svojih dejanj, zato bodo zanj zahtevali najvišjo možno zaporno kazen. Izrek sodbe bo jutri, ob 13. uri.