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19-letnika umoril, ker je želel v zapor: 'Sit sem bil življenja, ni mi žal'

Šibenik, 24. 09. 2026 14.35 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
M.S. Ti.Š.
Kristijan Aleksić

Na Hrvaškem se je začelo sojenje 50-letnemu Kristijanu Aleksiću, ki je obtožen umora 19-letnega dostavljavca pice maja letos v Drnišu. Obtoženi je takoj na začetku priznal krivdo in izjavil, da je moril, ker je želel pristati v zaporu. Svojega dejanja ne obžaluje.

Kot poroča net.hr, so v sodni dvorani v Šibeniku danes predvajali posnetek izjave Kristijana Aleksića, ki jo je podal policiji. Pojasnil je, da se je zaradi težkih življenjskih okoliščin – smrti matere in naraščajočih dolgov – odločil storiti hudo kaznivo dejanje, da bi pristal v zaporu. "Sit sem bil življenja, nisem imel več nikogar, od kogar bi si lahko sposodil denar," je dejal.

Improvizirano pištolo je izdelal sam že leto dni pred zločinom po navodilih z YouTuba, sestavil naj bi jo v enem dnevu. Na dan umora je poleg pištole pripravil še vojaški nož s 17-centimetrskim rezilom za primer, če orožje ne bi delovalo. Pričakoval je, da bo dostavo opravila ena oseba. "Videl sem, da sta dva, a pištolo sem že imel v roki. Poti nazaj ni bilo več. Poklical sem ga noter in rekel, da me boli noga in da ne morem ven. Dostavo sem naročal, kadarkoli sem imel denar. Tisti dan sem se odločil, da bom ubil dostavljavca," je povedal.

50-letnik je po umoru 19-letnika pobegnil, a ga je policija prijela.
50-letnik je po umoru 19-letnika pobegnil, a ga je policija prijela.
FOTO: Bobo

Dodal je, da ni nameraval ubiti določene osebe, temveč kogar koli, ki bi mu prinesel hrano.

Na dodatno vprašanje je odgovoril, da ne čuti nobenega obžalovanja do ubitega fanta ali kdor koli drugega; edina oseba, ki se mu je smilila, je bila njegova pokojna mati.

"Lahko bi ga ranil, a kaj bi s tem pridobil? Nič. Če ga ubijem, dobim več," je dejal in pojasnil: "Življenje v zaporu je zame desetkrat boljše. Življenje zunaj je bilo kot pekel."

Tožilstvo je na sodišču danes poudarilo, da je Aleksić storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da žrtev ne bi preživela. Dostavljavca ni poznal; na podlagi podrobnosti o dostavi je pričakoval nekoga starejšega.

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"Obtoženec je vse skrbno načrtoval že mesec dni vnaprej. Oblačila in obutev je celo premazal z oljem, da policijski pes ne bi mogel zaznati njegovega vonja. Takšno ravnanje je treba šteti za zahrbtno, kaznivo dejanje samo pa za storjeno na izjemno zahrbten način," je dejal tožilec.

Dodal je še, da je bil v času kaznivega dejanja povsem prišteven in se je zavedal svojih dejanj, zato bodo zanj zahtevali najvišjo možno zaporno kazen. Izrek sodbe bo jutri, ob 13. uri.

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V preteklosti je bil Aleksić že obsojen zaradi umora. Ko je bil star 18 let (leta 1992), je umoril 22-letno Marijano Sučević. Med sprehodom do babičine hiše jo je po navedbah hrvaških medijev 17-krat zabodel z nožem, pri čemer naj bi orožje posebej predelal, da bi imel trdnejši oprijem. Zločin je priznal šele leta 2001, ko se je tudi začelo sojenje. Obsojen je bil na 12 let zapora, prav tako mu je bilo izrečeno obvezno psihiatrično zdravljenje.

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sojenje Drniš Kristijan Aleksić

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KOMENTARJI19

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chronic
24. 09. 2026 16.12
sebe pihn, ce ti ni vec do zivljenja bebec
Odgovori
0 0
Hihitalec
24. 09. 2026 16.07
Pošast
Odgovori
+0
1 1
printer
24. 09. 2026 16.05
Zamisli, da bi ta s to logiko živel v Sloveniji - raju za kriminalce in z zapori na nivoju 4 zvezdic hotela v Dalmaciji....ta bi ruknil 3 dostavljalce, samo da cimprej pride v ta luksuz, modernejsi od vseh ostalih javnih ustanov, bolnisnic...bolana drzava...
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+2
3 1
Orisei1
24. 09. 2026 16.03
Udobna, ogrevana sobica, 3 topli obroki na dan, prednostna oskrba pri zdravniku....To je standard, ki ga veliko upokojencev recimo nima. V zakup je treba vzeti da nimaš več prostosti in ne moreš nikamor iti ampak z nikakvo penzijo tako ali tako nikamor ne boš šel....
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+2
2 0
Podlesničar
24. 09. 2026 16.00
Bolje, da bi to storil pri nas... bi šel v Dobrunje, v Remetincu majo po 8 ljudi na 20 kvadratih.
Odgovori
+1
2 1
Volja
24. 09. 2026 16.06
Se zavedate, da se "šalite" pod novico o umoru 19-letnega dostavljalca, ki je samo opravljal svoje delo?
Odgovori
0 0
devlon
24. 09. 2026 15.54
dejstvo..da je tako lazje priti do strehe nad glavo
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+4
4 0
Free Palestine
24. 09. 2026 15.45
Kdorkoli, ki je kadarkoli nekoga namerno umoril, ne bi smel biti nikoli več na prostosti. Moje mnenje.
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+8
9 1
devlon
24. 09. 2026 15.54
to je bil njegov cilj - dobis streho nad glavo do konc lajfa..
Odgovori
+4
4 0
Artechh
24. 09. 2026 15.41
Glede na kake zapore se dela in v kakih luknaj marsikdo zivi se je treba paziti da ne bo to trrd ratal
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+7
7 0
gremonazaj
24. 09. 2026 15.41
za prvi uboj samo 12 let. Pričakoval je več, zato je moril drugič. Tako zakonodajo imamo tudi pri nas. Torej, življenje ni vredno nič. V parlamentu pa se vsi ukvarjajo sami s sabo, da bi pa zakone spremenili, to je pa že preveč...
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+6
6 0
IKOSS
24. 09. 2026 15.37
Nazoren dokaz, da upoštevanje zahtev storilca ni ravno preudaren pristop, navzlic temu, da nekateri vedno zvona ponavljajo kako pomembno je, da se žrtev napadalcu ne upira. Tokratna žrtev se ni bila sposobna braniti in se je v celoti podredila napadalcu. Ta se je očitni odločil, da ji bi odvzel življenje.
Odgovori
+3
3 0
graf
24. 09. 2026 15.35
pravi biser ..
Odgovori
+1
1 0
Pinokio
24. 09. 2026 15.33
Pa je treba za svoje potrebe res koga ubiti?
Odgovori
+1
1 0
ares2
24. 09. 2026 15.19
Aleksić, nekak znan priimek glede kriminala...
Odgovori
+0
2 2
MonkGovori Burns
24. 09. 2026 15.27
Sej'reš..
Odgovori
-2
0 2
Nikdar več
24. 09. 2026 14.43
Do česa revščina pripelje.... Žalostno. Saj vem, lahko bi sebe pokončal, a ......
Odgovori
-4
3 7
Demo X
24. 09. 2026 15.15
Nehaj no.. poznam ljudi kateri živijo v pomanjkanju in so zelo srečni in ljudi kateri imajo polno vsega in so nesrečni. Tale morilec ni nič drugega kot sebičen zadnji izloček "človeške družbe.
Odgovori
+23
23 0
Pinokio
24. 09. 2026 15.35
To ni prvič. Ko kliknem na +, mi napiše, da sem za ta komentar že glasoval.
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+2
2 0
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