19-letnika mladoletnico zvlekla v dvigalo in jo zlorabila: Boš z menoj, z njim ali obema

Splitski kriminalisti so zaključili preiskavo dveh 19-letnikov iz Splita, ki sta spolno zlorabila mladoletno dekle. Preiskovalci jima očitajo kaznivo dejanje protipravnega odvzema prostosti in spolne zloraba otroka, mlajšega od 15 let. Po zaslišanju na okrožnem državnem tožilstvu ju je preiskovalni sodnik poslal v pripor.

Napad na mladoletno dekle je policiji prijavila njena mati. (Fotografija je simbolna) Kalvarija dekleta se je začela 19. maja, nekaj pred 19. uro, ko sta s prijateljico med sprehodom naleteli na osumljenca. Dekle je enega od fantov poznalo, saj stanuje v isti ulici kot ona, drugega pa je poznala zgolj po imenu. Fant, ki ga je poznala, jo je začel prepričevati, naj gre z njim, ko je to zavrnila, pa ji je zagrozil, da jo bo brcnil in vrgel v grmovje, poroča Slobodna Dalmacija. Potem pa je 19-letnik spremenil vedenje in retoriko do dekleta, začel ji je govoriti, da je njegova "najljubša punca v soseski". V nekaj minutah pogovora naj bi ji izmenično grozil in se ji dobrikal z lepimi besedami. Nerada je nato pristala, da gre z njim, a le, če gre tudi prijateljica. Vsi štirje so vstopili v objekt, kjer pa je nato dekle porinil v dvigalo, njeni prijateljici pa je preprečil, da bi šla z njimi. Fanta sta jo takoj začela siliti v spolni odnos, zagrozila naj bi ji - "ali boš z menoj ali z njim ali z obema". Začela sta se je dotikati, čeprav se je branila, a sta bila od nje močnejša. V nekem trenutku naj bi se iztrgala iz rok 19-letnika, ki ga je poznala, a ni imela kam zbežati. Ta 19-letnik naj bi nato odklenil vrata in odšel, svojega pajdaša pa pustil z dekletom. Dekle je po uri in štiridesetih minutah groze rešil njen brat. Kako je izvedel za dogajanje, ni znano, po nekaterih ugibanjih mu je povedala prijateljica, ki je bila z žrtvijo, ko sta jo mladeniča zgrabila in strpala v dvigalo. Kaznivo dejanje je policistom prijavila mati hudo travmatiziranega dekleta.