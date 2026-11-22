V cerkvi v kraju Bad Grönenbach v nemški regiji Allgäu je prišlo do množične zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Po poročanju nemškega Focusa je bilo poškodovanih 19 ljudi, med njimi štirje huje.
Po prvih informacijah naj bi nevarni plin uhajal zaradi okvare ogrevalnega sistema v cerkvi. Policija je sicer opozorila, da natančen vzrok dogodka še ni potrjen.
V kraju s približno 6000 prebivalci je stekla obsežna intervencija. Na prizorišče so napotili številna reševalna vozila, gasilce in policiste, ki so poskrbeli za poškodovane.
Podrobnosti o okoliščinah zastrupitve in zdravstvenem stanju poškodovanih v zgodnjih popoldanskih urah še niso bile znane.
Nevaren plin, ki ga ne moremo zavohati
Ogljikov monoksid je posebej nevaren, ker je brez barve in vonja, zato ga ljudje brez ustreznih detektorjev ne morejo zaznati.
Nastaja pri nepopolnem zgorevanju goriv, kot so les, nafta in zemeljski plin. Do njegovega kopičenja lahko pride tudi zaradi nepravilnega delovanja ali slabega vzdrževanja ogrevalnih naprav in neustreznega prezračevanja prostorov.
Ko človek vdihne ogljikov monoksid, se ta veže na hemoglobin v krvi in zmanjša sposobnost prenosa kisika po telesu. Posledice so lahko zelo resne, zlasti ob daljši izpostavljenosti ali večjih koncentracijah plina.
Prvi znaki zastrupitve so glavobol, omotica, slabost, utrujenost in občutek šibkosti. Pri hujših zastrupitvah lahko pride do izgube zavesti, poškodb organov in smrti.
Ob sumu na prisotnost ogljikovega monoksida je treba čim prej zapustiti prostor, se umakniti na svež zrak in poklicati pomoč. V prostor se ni varno vračati, dokler pristojne službe ne potrdijo, da je nevarnost odpravljena.
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