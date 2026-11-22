V cerkvi v kraju Bad Grönenbach v nemški regiji Allgäu je prišlo do množične zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Po poročanju nemškega Focusa je bilo poškodovanih 19 ljudi, med njimi štirje huje.

Po prvih informacijah naj bi nevarni plin uhajal zaradi okvare ogrevalnega sistema v cerkvi. Policija je sicer opozorila, da natančen vzrok dogodka še ni potrjen.

V kraju s približno 6000 prebivalci je stekla obsežna intervencija. Na prizorišče so napotili številna reševalna vozila, gasilce in policiste, ki so poskrbeli za poškodovane.

Podrobnosti o okoliščinah zastrupitve in zdravstvenem stanju poškodovanih v zgodnjih popoldanskih urah še niso bile znane.