19 milijonov cepljenj, 50.000 prijav, sedem odškodnin

Če dejansko obstaja vzročna zveza med cepljenjem in nastankom hujših posledic, obstaja pravica do odškodnine - tako pri nas kot tudi v sosednji Avstriji. Tam je bila takšna po poročanju krone.at podana v 1400 primerih. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo doslej v sedmih primerih dokazano, da je cepljenje odgovorno za nastanek vnetja srčne mišice (miokarditis) ali hude tromboze. V petih primerih je bilo izplačanih povprečno 1.600 evrov, v dveh primerih omejena mesečna pokojnina v višini 900 evrov.

Od konca leta 2020 do danes je bilo v Avstriji sicer prejetih 50.000 prijav, opravljenih je bilo 19 milijonov cepljenj. "Najprej opažamo težave, kot so glavoboli, zvišana telesna temperatura, bolečine na mestu cepljenja, utrujenost, bolečine v sklepih in mišicah, mrzlica, slabost in omotica," je za Krone dejala Barbara Tucek iz Avstrijske agencije za zdravje in varnost hrane. To so neželeni učinki, ki so razvrščeni kot blagi do zmerni, simptomi so po kratkem času izginili.

Poročali pa so tudi o resnih, celo smrtnih stranskih učinkih cepljenja, pravi Tucek: "Pri AstraZeneci je znano, da lahko v zelo, zelo redkih primerih pride do krvnih strdkov v možganih in v večjih žilah v trebuhu." Poročali so o 15 primerih, ko so se težave pojavile v času blizu cepljenja.

Doslej je bilo v Avstriji prijavljenih tudi 400 sumov vnetja srčne mišice kot možne posledice cepljenja. "Pet ljudi je umrlo," je dejala Tucek. V enem primeru "vzročnost še ni pojasnjena, v ostalih štirih primerih miokarditis zagotovo ni vzrok smrti".

Poleg tega še naprej spremljajo razmerje med koristjo in tveganjem cepljenja proti koroni – in korist še vedno odtehta tveganja, pravijo strokovnjaki.