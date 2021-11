190 držav se je zavezalo za opustitev premoga, Indije, ZDA in Kitajske ni med njimi

Nekatere velike porabnice premoga, med njimi tudi Poljska, Vietnam in Čile, so se na COP26, ki poteka v Glasgowu, prvič zavezale k odmiku od fosilnih goriv. Med njimi ni ključnih onesnaževalk Kitajske, ZDA in Indije. V Greenpeaceu niso najbolj optimistični in opozarjajo, da je v dogovoru veliko manevrskega prostora za države.

Premog je največji poganjalec podnebnih sprememb. Iz Združenega kraljestva so sporočili, da se je na podnebni konferenci v Glasgowu 190 držav in organizacij zavezalo, da bo opustilo premog. A nekatere največje onesnaževalke in porabnice tega fosilnega goriva, med njimi Avstalija, Indija, Kitajska in ZDA te zaveze niso sprejele, poroča BBC.

Podpisnice dogovora so se zavezale, da bodo prenehale z vsemi novimi investicijami energije s premogom. Prav tako so se dogovorili, da bodo takšno energijo do leta 2030 ukinili za večja gospodarstva, za revnejše države pa do leta 2040. "Svet se premika v pravo smer, konec premoga je na vidiku," je optimističen minister za podjetništvo, energijo in industrijsko strategijo Združenega kraljestva Kwasi Kwarteng. Dogovor je podpisalo že več kot 40 držav, med 18 državami, ki so se prvič odločile za takšno zavezo, so Poljska, Vietnam in Čile.

V drobnem tisku veliko manevrskega prostora A razočarali so največji svetovni onesnaževalci, med njimi Kitajska, Indija in ZDA, ki se niso zavezale k prenehanju povečevanja deleža energije s premoga.

icon-expand Termoelektrarna FOTO: AP

Juan Pablo Osornio, vodja delegacije organizacije Greenpeace na COP26, je to komentiral z besedami: "Takšne zaveze so še vedno premalo glede na to, kako drastično je treba ukrepati v tem kritičnem desetletju." Kot je poudaril, je v drobnem tisku kljub svetlečemu naslovu veliko manevrskega prostora za države, da izberejo svoj časovni okvir postopnega opuščanja premoga.