1900 evrov za 'ukleto' sliko, ki so jo dvakrat vrnili v trgovino

Doprsni portret rjavolase deklice v rdeči obleki, z nekoliko asimetričnim obrazom. Na prvi pogled nič kaj grozljivo umetniško delo. Slika je bila naprodaj za 20 funtov (cca 23 evrov) v dobrodelni trgovini organizacije Hastings Advice and Representation Centre (HARC). Kupila jo je neka ženska, ki pa jo je že čez dva dni vrnila v trgovino. Kot jim je pojasnila, ji slika vzbuja neprijetne občutke. Zdelo se ji je, da so ji oči deklice s slike sledile povsod po stanovanju. "Nikoli več ne želim videti te preklete stvari," je dejala po poročanju Sky News .

V trgovini v St Leonards-on-Sea pri Hastingsu so tako sliko še tretjič postavili v izložbo, tokrat pa so ji dodali pripis: "Pa je nazaj! Prodana dvakrat in vrnjena dvakrat. Ste dovolj pogumni?"

Čez nekaj dni se je Elliott-Brownova vrnila v HARC, saj jo je zanimalo, ali so sliko uspeli prodati še v tretje. Ko je videla, da je slika še na voljo, se je odločila, da jo vzame nazaj in poskusi prodati na spletni dražbi eBay. Začele so padati ponudbe in kaj hitro je nekdo zanjo ponudil 450 funtov (cca 523 evrov). V naslednjih dneh je znesek le še rastel in danes, ob zaključku dražbe, jo je nekdo kupil za 1680 funtov (cca 1954 evrov).

Zadnja lastnica je obljubila, da bo 50 odstotkov dobička od prodaje slike podarila dobrodelni organizaciji HARC.

Kako je "ukleta slika" sploh prišla v dobrodelno trgovino? Kot so za Sussex Express pojasnili v HARC, jo je dobrodelni trgovini skupaj s še nekaj slikami in okvirji podaril moški srednjih let.