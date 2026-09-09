199 otrok, biološki oče pa eden

Kaj bi storili, če bi izvedeli, da imate nekje v Evropi še nekaj sto bratov in sester? Natančneje 199. Prav toliko otrok naj bi v manj kot desetletju z darovanjem sperme na svet pomagal spraviti Nizozemec Simon V. Nič hudega slutečim staršem, ki jim je lagal, da je daroval zgolj nekajkrat, je svoje grehe zdaj priznal v pismu. Tako družine kot strokovnjaki pa se sprašujejo – bi lahko bila številka celo še višja?