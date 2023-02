1990 odšel iz stanovanja in se nikoli več vrnil: sin in hčerka iščeta očeta

"Končno želiva izvedeti, kje je oče." Tako Roland Lieber in Nicole Hackl, ki sta za avstrijski krone.at razkrila svojo zgodbo. Upata namreč, da jo bo prebral tudi oče - in se končno javil, potem ko je družino nenadoma zapustil pred več kot 30 leti.

O svojem otroštvu pravita, da sta skupaj s še štirimi brati in sestrami odraščala v "depresivnih razmerah" v stanovanju v središču mesta. In da so bili njeni starši včasih preobremenjeni z vzgojo otrok.

Oče, zidar, je le s težavo zaslužil dovolj za preživetje, mama ob štirih otrocih ni mogla hoditi še na delo. Zaradi strahu, kako bodo preživeli, kakšna prihodnost jih čaka, naj bi se oče in mati ogromo prepirala. In oče je začel sanjati o "izhodu".

Od poznih osemdesetih naj bi na zabavah v vinjenem stanju filozofiral o svojem načrtu, da bi "začel novo življenje nekje drugje". Družina tega takrat ni vedela, tisti, ki so ga slišali, pa so menili, da gre za fantazije.

A 1. julija 1990 se je takrat 37-letni Herbert Lieber z ženo zvečer vrnil s praznovanja lokalne skupnosti - in Nicole, ki je imela takrat le šest let, se spominja, da je vzel vse bankovce in kovance, ki so bili skriti v predalih in pločevinkah ter jih pospravil v svoje žepe. Potni list in vozniško dovoljenje naj bi odložil na jedilno mizo – potem pa odšel in se nikoli več vrnil.

Žena ga ni poskusila ustaviti, ker naj bi bila takrat že "navajena na njegove muhe". A tokrat je mislil resno, nekaj denarja si je izposodil tudi od znanca, še piše krone.at.

Policija je sprožila obsežno iskanje, še danes ga iščejo preko Interpola, a našli ga niso nikoli. Hči in sin menita, da se mu je uspelo skriti na Dunaju z lažnimi dokumenti. Tako sumita, ker je njegov najboljši prijatelj nato ob koncih tedna redno zahajal na Dunaj.

Očeta iščeta že dolgo - poskusila sta s pomočjo družbenih omrežij, nemške televizijske postaje ... A brez uspeha. Obrnila sta se tudi na združenje "Österreich findet euch", kjer se ukvarjajo s pomočjo pri iskanju pogrešanih. Christian Mader, vodja združenja, je za medij dejal, da "pred 30 leti ni bilo težko iti v ilegalo". "Bili so kraji, ki so bili znani po tem, da se je tam dalo dobiti ponarejene potne liste – pogosto za zelo malo denarja."

Nicole je oblastem dala tudi vzorec DNK - tako naj bi bilo zaenkrat jasno, da oče ni umrl kot neznana oseba, niti ga ne iščejo zaradi kakšnega zločina.

Roland in Nicole sta sicer skoraj prepričana, da imata nekje polbrate ali polsestre, saj menita, da je bil oče v svojem bistvu vendarle družinski človek - in si je najbrž ustvaril novo družino. Zamer do njega ne kuhata, raje se spominjata dobrih trenutkov, med drugim tega, da so skupaj hodili na ribolov.