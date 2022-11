Dveletni deček umrl, ker je bil v stanovanju izpostavljen plesni

Michael Gove iz sektorja za stanovanja je dejal, da je bila smrt "nesprejemljiva tragedija" in da je "neverjetno", da je glavni izvršni direktor ponudnika neprofitnih stanovanj Rochdale Boroughwide Housing (RBH) še vedno na položaju.

Awaab Ishak je umrl leta 2020, osem dni po svojem drugem rojstnem dnevu, sodni izvedenec pa je odločil, da je umrl zaradi izpostavljenosti plesni v stanovanju v mestu Rochdale. Plesen se je nahajala v kopalnici in kuhinji stanovanja, kjer je živel s staršema Faisalom Abdullahom in Aisho Amin.

Družina ponudnika neprofitnih stanovanj več let prosila, naj odpravi težave

Na sodišču sta Awaabova starša prebrala izjavo, v kateri sta ponudnika neprofitnih stanovanj, podjetje Rochdale Boroughwide Housing (RBH) obtožila, da več let ni storilo nič, da bi odpravilo težave s plesnijo, zaradi katere je umrl njun sin. Podjetje je o plesni oče namreč prvič obvestil že leta 2017.

"Ne veste, pred koliko zdravstvenimi delavci sva jokala in koliko uslužbencev stanovanjskega sklada Rochdale Boroughwide Housing (RBH) sva prosila, če lahko nekaj storijo ..." obupano pripovedujeta.

RHB sta obtožila, da jim ni mar, in dejala, da ne dvomita, da so z njima tako ravnali zato, "ker ne prihajata iz te države in se naj zato ne bi zavedala, kako delujejo sistemi v Združenem kraljestvu".

"Družba Rochdale Boroughwide Housing, sporočava vam: prenehajte z diskriminacijo. Prenehajte nepošteno obravnavati ljudi, ki prihajajo iz tujine in so begunci ali prosilci za azil. Prenehajte nameščati ljudi v domove, za katere veste, da so neprimerni za bivanje. V rokah RBH smo se počutili popolnoma brez vrednosti," se je glasila njuna pretresena izjava.