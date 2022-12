20. hišna preiskava je potekala v Evropskem parlamentu

Evropski parlament je do temeljev pretresla preiskava korupcije, med katero se je med drugim izkazalo, da naj bi Katar s pomočjo podkupovanja vplival na odločitve te institucije. Doslej so opravili že dvajset hišnih preiskav, med katerimi so našli na tisoče evrov, zadnja je potekala v prostorih parlamenta v Bruslju. Med štirimi priprtimi najbolj odmeva ime podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili, ki naj bi jo zalotili z vrečami denarja, zaradi česar ne more računati na imuniteto.

Belgijski preiskovalci so v ponedeljek preiskali pisarne Evropskega parlamenta, ki ga pretresa eden največjih korupcijskih škandalov v njegovi zgodovini. Od petka je to že dvajseta hišna preiskava, med zaseženim dokaznim gradivom pa je tudi na sto tisoče evrov. Kot so sporočili, so na domu enega od osumljencev našli 600.000 evrov v gotovini, v stanovanju neimenovanega poslanca ali poslanke so odkrili 150 tisočakov, v kovčku v sobi enega od bruseljskih hotelov pa je bilo skritih več sto tisoč evrov. Zasegli so tudi računalnike in telefone, poroča BBC. Že v petek so desetim zaposlenim v Evropskem parlamentu tudi blokirali dostop do elektronskih računov in tako poskrbeli, da morebitni oteževalni dokazi ne bi izginili.

V priporu ostajajo štiri osebe, ki so jih že v nedeljo ovadili zaradi sodelovanja v kriminalni organizaciji, pranja denarja in korupcije. Med njimi najvišja po položaju je grška evroposlanka Eva Kaili, ena od štirinajstih podpredsednikov te evropske institucije. Po izbruhu afere so jo že suspendirali, danes pa naj bi se sešla tudi konferenca predsednikov parlamenta, ki naj bi sprožila postopek za njeno razrešitev. Poleg tega so Kailijevo že suspendirali iz Stranke evropskih socialistov v Evropskem parlamentu ter iz grškega Pasoka. Prav tako so grške oblasti zamrznile njeno celotno premoženje. Kailijevo naj bi ujeli "z rokami v marmeladi", ker je tudi edina okoliščina, zaradi katere evropski poslanec lahko nemudoma ostane brez imunitete. Vir na tožilstvu je po navedbah AFP potrdil poročila medijev, da je imela Kailijeva v petek zvečer, ko jo je belgijska policija aretirala, pri sebi "vreče denarja". Kdo so osebe v središču afere?

V petek je policija sicer prijela šest oseb, dve so pozneje izpustili. Imen niso sporočili, a novica o aretacije Kailijeve ni mogla dolgo ostati skrita. Ostali trije so italijanski državljani, med njimi njen partner Francesco Giorgi, ki je svetovalec za Bližnji vzhod in Severno Afriko v Evropskem parlamentu ter ustanovitelj nevladne organizacije Fight Impunity, ki ima prostore v Bruslju. Predsednik te organizacije je Italijan Pier Antonio Panzeri, nekdanji poslanec S&D v Evropskem parlamentu, ki je prav tako med pridržanimi. Prav on naj bi "politično posredoval pri članih, ki delajo v Evropskem parlamentu, v korist Katarja in Maroka". Policija je zapečatila tudi pisarno še enega parlamentarnega pomočnika, ki je nekoč delal za Fight Impunity, trenutno pa je pomočnik belgijske poslanke Marie Arene iz S&D. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa naj bi bila za kratek čas pridržana tudi Niccolo Figa-Talamanca, generalni direktor druge nevladne organizacije No Peace Without Justice, ki se med drugim ukvarja s človekovimi pravicami in spodbujanjem demokracije na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, ter Luca Visentini, ki je prejšnji mesec postal generalni sekretar Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC), pred tem pa je bil dolgoletni šef Evropske konfederacije sindikatov. Tožilstvo je še sporočilo, da so v nedeljo ob podpori Eurojusta preiskave potekale tudi v Italiji. Finančna policija je opravila več preiskav na domovih v Milanu in njegovi okolici, ki so povezani s pridržanim nekdanjim evropskim poslancem Antoniom Panzerijem in njegovo družino. Pranje ugleda Katarja Preiskava se nanaša na nezakonite poskuse lobiranja Katarja. Po mnenju tožilstva je zalivska država, ki trenutno gosti svetovno prvenstvo v nogometu, več mesecev tudi s pomočjo podkupovanja uspešno vplivala na gospodarske in politične odločitve Evropskega parlamenta. Prav Eva Kaili je bila kot podpredsednica zadolžena za območje Bližnjega vzhodu, večkrat pa je tudi glasno zagovarjala Katar. Nedavno je po srečanju s katarskim ministrom za delo državo označila za "vodilno na področju delavskih pravic", kljub pomislekom mednarodne javnosti glede pogojev dela za delavce, ki so gradili stadione za nogometno prvenstvo.