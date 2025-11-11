Svetli način
Tujina

20 'izčrpavajočih' dni 'nočne more'

Ljubljana, 11. 11. 2025 17.34 | Posodobljeno pred 21 minutami

Avtor
M.V.
Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je na sodni obravnavi preko videopovezave dejal, da je bil čas - 20 dni -, ki ga je preživel v zaporu, "izčrpavajoč" in "nočna mora".

"Želim izraziti spoštovanje vsem zaposlenim v zaporu, ki so izjemno humani in so to nočno moro naredili znosno," je izjavil Nicolas Sarkozy.

Sarkozy je 21. oktobra vstopil v pariški zapor La Santé, potem ko je bil obsojen na pet let zapora zaradi kriminalne zarote v zvezi s shemo za pridobivanje sredstev za svojo predsedniško kampanjo leta 2007. Ta je pridobil od režima pokojnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija.

Na odločitev se je pritožil, vendar so sodniki odločili, da bi zaradi resnostni dejanj iti v zapor, medtem ko pritožbeni postopek še traja.

Sarkozy, ki je bil med letoma 2007 in 2012 predsednik Francije, je prvi nekdanji voditelj države EU, ki je prestajal zaporno kazen, in prvi povojni francoski voditelj, ki je bil zaprt.

"Nikoli nisem imel namena, da bi Gadafija prosil za kakršno koli financiranje ... Nikoli ne bom priznal nečesa, česar nisem storil ... Nikoli si nisem predstavljal, da bom pri 70 letih v zaporu," je dejal.

"To je težka izkušnja, ki mi je bila vsiljena. Priznam, da je težka, zelo težka. Na vsakem zaporniku pusti pečat, ker je izčrpavajoča," je povedal nekdanji francoski predsednik.

DirtySanchez
11. 11. 2025 18.10
+1
Kaj ko je pa kradel pa ni bila nočna mora? Do smrti bi moral ostat za zapahi.
ODGOVORI
1 0
Roadkill
11. 11. 2025 18.08
+2
bogi revež
ODGOVORI
2 0
