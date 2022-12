20 let preživel v majhni kletki, rjavega medveda zdaj rešili iz ujetništva

Kombi bo odraslega medveda, ki je kar v ujetništvu preživel kar dve desetletji, zdaj odpeljal v avstrijsko zatočišče Arbesbach. Mark je bil pred tem 20 let zaprt v kletki, ki je merila le 120 kvadratnih metrov. Ta je bila postavljena v restavraciji v albanski prestolnici. Organizacija, ki je kosmatinca rešila, je povedala da so ga njegovi ujetniki hranili z neprimerno hrano, zaradi česar je medved predebel, prav tako ima polomljenih več zob. "Tudi hodi ne pravilno," je dejala Magdalena Scherk-Trettin , koordinatorka organizacije Štiri tačke.

Tačke 24-letnega rjavega medveda Marka so začele pot v osvoboditev. "Če izmerimo njegov srčni izpit, sem prepričana, da bo ta pokazal, da je medved pod hudim stresom," je med transportom kosmatinca čez albansko mejo povedala vodilna veterinarka Julia Bohner . Kljub temu, da je medved vajen bližine ljudi, pa so mu novinarske kamere tuje, je povedala za novinarje AP Newsa.

Zadovoljni so sicer, da so jim lastniki brez težav izročili medveda. "Rešili bomo zadnjega medveda, ki je živel v tako majhni kletki," je dodala. Mark bo imel zdaj v Avstriji na voljo naravno ogrado z grmovjem, drevesi, možnostjo zimskega spanja ter ustrezno hrano in zdravstveno oskrbo. Ograda bo merila kar 2500 kvadratnih metrov.

Vse od leta 2015 so v Albaniji rešili več kot 30 ujetih medvedov, ki so domovali v kletkah ob restavracijah in na drugih javnih mestih. Organizacija Štiri tačke jih je rešila 11. Pri reševanju kosmatincev pa so sodelovale tudi druge organizacije, ki so preostale ujetnike poslale v zatočišča ali živalske vrtove v Belgiji, Nemčiji, Italiji, Grčiji in Veliki Britaniji. Mark je bil zadnji ujeti medved v Albaniji, ki so ga rešili iz ujetništva.

Po albanski zakonodaji sta sicer odvzem in zadrževanje divjih živali prepovedana, če pa se medved ali velika mačka skotita v ujetništvu, jih lahko lastniki obdržijo. Organizacije za zaščito prostoživečih živali želijo, da albanske oblasti zaostrijo zakonodajo, a ob tem spremljajo nezakonito trgovino s prosto živečimi živalmi.