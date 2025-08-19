Svetli način
Tujina

20-letna goljufija: v Turčiji TV-zvezda, v Nemčiji prejemal socialno pomoč

Stuttgart, 19. 08. 2025 09.31 | Posodobljeno pred 23 minutami

M.S.
Televizijski voditelj priljubljene istanbulske oddaje Eurostar, namenjene Turkom, živečim v Nemčiji, je bil na sodišču v Stuttgartu obsojen zaradi goljufije. Kljub uspešni karieri na turški televiziji je v Nemčiji prejemal socialno pomoč, s tem pa je nemški državni proračun v 20 letih oškodoval za okoli 300.000 evrov.

V več kot dveh desetletjih naj bi Adil P., sicer turški državljan, ki živi v Stuttgartu, od nemške države prejel skoraj 300.000 evrov. Preiskava je pokazala, da ni izpolnjeval pogojev za prejemanje socialne pomoči, ker so njegovi dohodki presegali dovoljeno mejo. 

Kot poroča Stuttgarter Nachrichten, je 59-letnik priznal krivdo, sodišče pa ga je obsodilo na dve leti pogojne zaporne kazni in mu ob tem naložilo še plačilo 85.000 evrov denarne kazni. Razlika med škodo, ki jo je povzročil proračunu, in globo, ki jo je sedaj prejel, je po pisanju nemškega medija posledica zastaranja enega od kaznivih dejanj, ki so mu bila očitana. 

Adil P. je sodbo dočakal v priporu, kjer naj bi bil od letošnjega februarja, zdaj pa so ga izpustili na prostost po plačilu 10.000 evrov varščine. 

Turški mediji poročajo, da so nemške socialne službe 59-letniku nekoč dodelile sredstva na podlagi njegovih trditev, da ni zmožen delati, ker trpi za depresijo. Medtem ko je več let prejemal socialno pomoč, naj bi kot televizijski voditelj letno zaslužil približno 270.000 evrov. 

Po navedbah nemškega tožilstva je denar, ki ga je prejel v Nemčiji, pošiljal v Turčijo, svoje prihodke pa je poskušal prikriti tudi z izdajanjem lažnih računov in uporabo izmišljenih imen ter naslovov podjetij v Istanbulu. Tako nemški kot turški mediji poročajo, da je nemško tožilstvo s težavo ugotavljalo obseg njegovega premoženja v Turčiji. Denar naj bi nakazoval tudi na račun svoje hčerke, ki trdi, da ni vedela za očetovo goljufanje. Sodišče jo je med sojenjem oprostilo obtožb. 

KOMENTARJI (8)

Primula1
19. 08. 2025 09.56
Preverite kakšno je stanje pri nas. Dohodke prejemajo za otroke, ki Slovenije niso od daleč videli. Prejemajo jih zato, ker so starši, povečini iz Kosova, zaposleni v slovenskem kaselc podjetju, delo pa itak opravlja v Nemčiji. Zaradi takih stvari moramo ostali plačevati višje davke. Nehajte si delati utvare, da je vse lepo in prav. TI tujci so naštudirali sistem in ga veselo ožemajo.
ODGOVORI
0 0
GhostWithAxe
19. 08. 2025 09.55
Taksnih je verjetno milijon po celi Evropi. V Nemciji zagotovo. In ta je se bil znana osebnost. Kaj sele tisti anonimni. Pridejo do drzave, prejemajo socialo in ko je to enkrat zagotovljeno se vrnejo domov in prejemajo denar vsak mesec. Osebno poznam kar nekaj primerov.
ODGOVORI
0 0
Bourne
19. 08. 2025 09.50
+5
Imamo tudi pri nas precej taksnih "zvezd", ki susmarijo na vseh koncih, se grejo kreativno racunovodstvo in hkrati prejemajo vse mozne socialne transferje in olajsave.
ODGOVORI
5 0
daiči
19. 08. 2025 09.50
+5
zgleda so u nemčij še bl trapast k pr ns, še bol jm dnar na lepe oči talajo k pr ns
ODGOVORI
5 0
Ricola Swiss
19. 08. 2025 09.50
+6
V Dobruški vasi se temu samo smejemo, Zlatko je tudi nekaj takega!
ODGOVORI
6 0
Bebo2
19. 08. 2025 09.47
+3
barabe, sami goljufi
ODGOVORI
3 0
Artechh
19. 08. 2025 09.46
+2
In kolk je takih pri nas? OGROMNO!
ODGOVORI
2 0
Fluxx
19. 08. 2025 09.45
+5
Jah to je to k Nemcijo vladajo levaki. Aja sej ji ne lol.
ODGOVORI
5 0
