20-letna goljufija: v Turčiji TV-zvezda, v Nemčiji prejemal socialno pomoč

V več kot dveh desetletjih naj bi Adil P., sicer turški državljan, ki živi v Stuttgartu, od nemške države prejel skoraj 300.000 evrov. Preiskava je pokazala, da ni izpolnjeval pogojev za prejemanje socialne pomoči, ker so njegovi dohodki presegali dovoljeno mejo.

Kot poroča Stuttgarter Nachrichten, je 59-letnik priznal krivdo, sodišče pa ga je obsodilo na dve leti pogojne zaporne kazni in mu ob tem naložilo še plačilo 85.000 evrov denarne kazni. Razlika med škodo, ki jo je povzročil proračunu, in globo, ki jo je sedaj prejel, je po pisanju nemškega medija posledica zastaranja enega od kaznivih dejanj, ki so mu bila očitana.

Adil P. je sodbo dočakal v priporu, kjer naj bi bil od letošnjega februarja, zdaj pa so ga izpustili na prostost po plačilu 10.000 evrov varščine.