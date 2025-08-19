20-letna goljufija: v Turčiji TV-zvezda, v Nemčiji prejemal socialno pomoč

V več kot dveh desetletjih naj bi Adil P., sicer turški državljan, ki živi v Stuttgartu, od nemške države prejel skoraj 300.000 evrov. Preiskava je pokazala, da ni izpolnjeval pogojev za prejemanje socialne pomoči, ker so njegovi dohodki presegali dovoljeno mejo.
Kot poroča Stuttgarter Nachrichten, je 59-letnik priznal krivdo, sodišče pa ga je obsodilo na dve leti pogojne zaporne kazni in mu ob tem naložilo še plačilo 85.000 evrov denarne kazni. Razlika med škodo, ki jo je povzročil proračunu, in globo, ki jo je sedaj prejel, je po pisanju nemškega medija posledica zastaranja enega od kaznivih dejanj, ki so mu bila očitana.
Adil P. je sodbo dočakal v priporu, kjer naj bi bil od letošnjega februarja, zdaj pa so ga izpustili na prostost po plačilu 10.000 evrov varščine.
Turški mediji poročajo, da so nemške socialne službe 59-letniku nekoč dodelile sredstva na podlagi njegovih trditev, da ni zmožen delati, ker trpi za depresijo. Medtem ko je več let prejemal socialno pomoč, naj bi kot televizijski voditelj letno zaslužil približno 270.000 evrov.
Po navedbah nemškega tožilstva je denar, ki ga je prejel v Nemčiji, pošiljal v Turčijo, svoje prihodke pa je poskušal prikriti tudi z izdajanjem lažnih računov in uporabo izmišljenih imen ter naslovov podjetij v Istanbulu. Tako nemški kot turški mediji poročajo, da je nemško tožilstvo s težavo ugotavljalo obseg njegovega premoženja v Turčiji. Denar naj bi nakazoval tudi na račun svoje hčerke, ki trdi, da ni vedela za očetovo goljufanje. Sodišče jo je med sojenjem oprostilo obtožb.
