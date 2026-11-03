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20-letna kopilotka prosila za pomoč, pilot v zadnjih trenutkih molil očenaš

Palm Beach, 03. 11. 2026 10.32 pred 1 uro 5 min branja 17

Avtor:
L.M.
Letalska nesreča na Floridi

V zadnjih trenutkih pred strmoglavljenjem zasebnega letala na Floridi je iz pilotske kabine odjeknil pretresljiv klic: "Zmanjkalo nam je časa." Posadka je pred tem opozorila na zaledenitev in zmerno turbulenco, nato pa naj bi letalo začelo izgubljati višino s hitrostjo več kot 6000 metrov na minuto. V nesreči je umrlo vseh devet ljudi na krovu, med njimi mlada kopilotka, podjetnik z družino in njuna varuška.

Ameriški preiskovalci ugotavljajo vzrok strmoglavljenja zasebnega letala Learjet 60, ki je v nedeljo strmoglavilo na cesto v okrožju Palm Beach na Floridi. Letalo je bilo na poti iz Austina v Teksasu na Bahame, ko je približno 14 kilometrov od posestva Mar-a-Lago ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgubilo nadzor in treščilo ob tla. Ob trku je eksplodiralo, vseh devet ljudi na krovu pa je umrlo.

Kot poroča BBC, je posadka po vzletu kontroli zračnega prometa sporočila, da se srečuje z zaledenitvijo in zmerno turbulenco. Prosila je tudi za dovoljenje za vzpon na višino približno 11.300 metrov. Manj kot 30 sekund pozneje je letalo začelo hitro izgubljati višino, posadka pa je razglasila nevarnost.

V zvočnem posnetku komunikacije s kontrolo zračnega prometa je mogoče slišati opozorilo o nenadzorovanem spuščanju s hitrostjo 20.000 čevljev na minuto oziroma približno 6100 metrov na minuto. Eden od članov posadke naj bi nato dejal, da bodo strmoglavili. Približno 35 sekund po prvem klicu v sili je iz pilotske kabine odjeknil še zadnji stavek: "Zmanjkalo nam je časa."

Preiskovalci preverjajo zaledenitev in turbulenco

Ameriški Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) preverja, ali so k nesreči prispevali zaledenitev, turbulenca in morebitna predčasna poškodba oziroma odpadanje delov letala. Po navedbah BBC so na območju nesreče takrat poročali tudi o nevihtah.

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Posadka je po vzletu opozorila na vremenske razmere, letalo pa je letelo na višini, kjer so temperature dosegle približno minus 45 stopinj Celzija, poroča The New York Post. Preiskovalci so potrdili, da je letalo začelo razpadati že pred trkom. Njegovi deli so bili raztreseni po športnih igriščih, poslovnih objektih in stanovanjskih hišah v okolici, območje razbitin pa je obsegalo približno pol milje oziroma 800 metrov.

Preiskovalci še ugotavljajo, ali je bilo letalo opremljeno s snemalnikom zvoka v pilotski kabini in ali ga bodo lahko našli ter obnovili. Član NTSB Tom Chapman je opozoril, da bo odstranjevanje razbitin iz kraterja na cesti velik izziv. Ob tem je poudaril, da bo ugotavljanje verjetnega vzroka nesreče dolgotrajen proces.

Kopilotka prosila za pomoč

Po poročanju časnika The New York Post je pilot letala, 55-letni Jeff Gregory, v zadnjih trenutkih prek radijske zveze molil očenaš. Kopilotka, komaj 20-letna Nathalia Filgueiras, naj bi med zadnjimi radijskimi sporočili kričala in prosila za pomoč.

Pilotsko licenco je pridobila že pri 17 letih, še v srednji šoli. Leta 2023 je za lokalno televizijo povedala, da je ponosna na to, da zna pilotirati letalo, še preden je opravila vozniški izpit.

Po nesreči so se na družbenih omrežjih pojavili tudi očitki na račun njenih zadnjih radijskih sporočil in načina komunikacije s kontrolo zračnega prometa. V bran ji je stopil administrator Nase Jared Isaacman, ki ima več kot 20 let letalskih izkušenj in več kot 8000 ur letenja na podobnih letalih, piše Newsweek.

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Opozoril je, da je bila Filgueirasova druga pilotka v posadki in da je vse do zadnjih trenutkov opravljala svojo dolžnost ter komunicirala s kontrolo zračnega prometa. Poudaril je, da je njena vloga v pilotski kabini vključevala tudi opozarjanje na napake in sodelovanje s kapitanom, kar je pomemben del varnega upravljanja letala. Njene zadnje klice je označil za srce parajoče in javnost pozval, naj ne sklepa o njeni usposobljenosti na podlagi posnetkov iz zadnjih trenutkov leta.

Odvetnik Zachary S. Gorwitz je za The New York Post opozoril, da bi njen glas v komunikaciji lahko nakazoval, da v tistem trenutku ni upravljala letala.

Isaacman je ob tem pojasnil, da čarterske letalske družbe pogosto zaposlujejo pilote na začetku kariere, ki izkušnje pridobivajo ob kapitanih z ustreznimi licencami, preden napredujejo v večje letalske družbe. Poudaril je, da mora biti tudi mlada kopilotka ustrezno usposobljena in preverjena za opravljanje svojega dela. Javnost je pozval, naj počaka na ugotovitve zvezne preiskave, namesto da odgovornost za tragedijo pripisuje posameznikom.

Med žrtvami tudi podjetnik z družino

Identiteto sedmih potnikov so v skupni izjavi potrdili njihovi svojci. Med njimi so bili podjetnik Adam Robinson, njegova žena Helen Sharp in njuna otroka Emma, stara štiri leta, ter Charlie, star dve leti. Z njimi sta potovali še njuni prijateljici Rachael Reed in Charmi Fehr ter varuška Anita Maria Apellido Cetina.

Kot poroča The New York Post, je bil Robinson ustanovitelj in direktor programskih podjetij Retention.com in RB2B. Pred tem je delal v finančnih družbah Lehman Brothers in Barclays Capital. Njegov brat je po nesreči na družbenih omrežjih zapisal, da sta bila Adam in Helen "ljubezenska zgodba, ki bo trajala večno".

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V družinski izjavi so zapisali, da sta bila zakonca predana starša, njuna otroka pa središče njunega življenja. Prijateljici so opisali kot polni veselja in želje po pustolovščinah, varuško pa kot osebo, ki je za otroka skrbela z nežnostjo in predanostjo ter je bila del družine.

V nesreči je bil poškodovan tudi moški, ki se je v času strmoglavljenja nahajal na tleh. Utrpel je poškodbo noge. Letalo je namreč treščilo na šestpasovnico Military Trail, ob kateri so številne poslovne stavbe in restavracije.

Preiskavo vodita NTSB in Zvezna uprava za letalstvo (FAA), pri njej pa sodelujejo tudi predstavniki proizvajalca letala Learjet, meteorologi in strokovnjaki za nadzor zračnega prometa. Preiskovalci so javnost pozvali, naj jim posreduje morebitne fotografije in posnetke nesreče, hkrati pa opozorili, naj se nihče ne dotika najdenih delov letala.

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KOMENTARJI17

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UzivatiJeTreba
03. 11. 2026 11.50
Najverjetneje napaka posadke. Znašli so se sredi nevihte in želeli navzgor nad oblake in doživeli stall letala. Zaradi redkega zraka in zaledenitve se to lahko naredi hitro. Še toliko bolj žalostno, ker bi se dalo tragediji izogniti.
Odgovori
0 0
Dr Dre
03. 11. 2026 11.36
A kdo vidi, kak del od krila, ki bi moral biti levo in desno od luknje, ki je pojedla raketo, pardon letalo..
Odgovori
-6
0 6
PONS
03. 11. 2026 11.33
Hitro in neboleče. Take smrti si vsi želimo ne samo bogati z avijoni in helikopterji.
Odgovori
+4
5 1
mijavci
03. 11. 2026 11.33
Nekaj tukaj ne štima, če zgublja višino 6100met na minuto pomeni to 366kilometrov na uro, po tem videoposnetku je ta hitrost neprimerno večja, bi si upal trditi da x2. Spet 9 žrtev v 11 mesecu ne vem preveč naključij.
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-10
0 10
PONS
03. 11. 2026 11.48
Ni bilo čisto navpično navzdol. Kot v gorah lahko 10 višincev pomeni 10m stene ali pa 500m počasi navzgor. Če ne greš direkt dol potem je hitrost neprimerno večja če izgubljaš tako višino in ni direkt navzdol obrnjen avijoni.
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0 0
geemale
03. 11. 2026 11.29
temu se reče neprijazna država do podjetnikov.... Cvar bi zahteval... no, ne vem točno kaj, ampak sigurno bi nekaj zahteval
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-12
0 12
Andrej07
03. 11. 2026 11.18
Vem da to ni vzrok ampak v razmislek. A ni bilo nekoč potrebnih 21 let za voznika avtobusa ?
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+1
5 4
mario7
03. 11. 2026 11.13
Žal tudi to se dogaja.
Odgovori
+6
6 0
GhostWithAxe
03. 11. 2026 11.04
Kdor je poslusal zadnje trenutke, posnetke pilotke po radiu…grozno. Bila je se mlada punca ampak s evedno izredno pogumno govorila po radiu. Ko je ze vedla da je konec. Ce ne zelite imet strtega srca kdor ima duso naj si prihrani to uslugo in naj si ne zavrti tega posnetka. Naj pocivajo v miru.
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+17
17 0
Wolfman
03. 11. 2026 11.15
Srhljivo je bilo poslušati, saj je bila pilotka vedela, da ni rešitve! Bila pa je zelo pogumna, še pri stvari in komunicitrala ter reševala nerešljivo in zgotovljeno smrt.
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+5
7 2
devlon
03. 11. 2026 11.04
Mislim, da je očenaš za tako situacijo primeren...pravzaprav, ne bi škodilo, če bi tudi prej vsak dan kako zmolili, ker nikoli ne veš, kdaj boš vnebovzet, pa je fino takrat biti že malce pripravljen
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+2
8 6
sherlock2
03. 11. 2026 10.59
Sožalje
Odgovori
+11
11 0
Lens
03. 11. 2026 10.56
Enote v pa ne grejo najbolje, 600 km/min je 36.000 km na uro!
Odgovori
+8
11 3
Ve?ni optimist
03. 11. 2026 11.21
Ali so popravili (kar se nebi čudil), ... ali pa ti nisi najbolje prebral, ... v uvodnem besedilu piše 6000m/min, ...
Odgovori
-1
1 2
Mali medo
03. 11. 2026 10.55
A 600 km na minuto so zgubljal. A pol so bli v vesolju.
Odgovori
+7
10 3
GigaDrill77
03. 11. 2026 11.09
ti pa znaš brat
Odgovori
-6
2 8
Lens
03. 11. 2026 11.15
Zna brati, medtem so že popravili podatek.
Odgovori
+5
6 1
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