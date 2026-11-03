20-letna kopilotka prosila za pomoč, pilot v zadnjih trenutkih molil očenaš

Ameriški preiskovalci ugotavljajo vzrok strmoglavljenja zasebnega letala Learjet 60, ki je v nedeljo strmoglavilo na cesto v okrožju Palm Beach na Floridi. Letalo je bilo na poti iz Austina v Teksasu na Bahame, ko je približno 14 kilometrov od posestva Mar-a-Lago ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgubilo nadzor in treščilo ob tla. Ob trku je eksplodiralo, vseh devet ljudi na krovu pa je umrlo. Kot poroča BBC, je posadka po vzletu kontroli zračnega prometa sporočila, da se srečuje z zaledenitvijo in zmerno turbulenco. Prosila je tudi za dovoljenje za vzpon na višino približno 11.300 metrov. Manj kot 30 sekund pozneje je letalo začelo hitro izgubljati višino, posadka pa je razglasila nevarnost. V zvočnem posnetku komunikacije s kontrolo zračnega prometa je mogoče slišati opozorilo o nenadzorovanem spuščanju s hitrostjo 20.000 čevljev na minuto oziroma približno 6100 metrov na minuto. Eden od članov posadke naj bi nato dejal, da bodo strmoglavili. Približno 35 sekund po prvem klicu v sili je iz pilotske kabine odjeknil še zadnji stavek: "Zmanjkalo nam je časa."

Preiskovalci preverjajo zaledenitev in turbulenco

Ameriški Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) preverja, ali so k nesreči prispevali zaledenitev, turbulenca in morebitna predčasna poškodba oziroma odpadanje delov letala. Po navedbah BBC so na območju nesreče takrat poročali tudi o nevihtah.

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Posadka je po vzletu opozorila na vremenske razmere, letalo pa je letelo na višini, kjer so temperature dosegle približno minus 45 stopinj Celzija, poroča The New York Post. Preiskovalci so potrdili, da je letalo začelo razpadati že pred trkom. Njegovi deli so bili raztreseni po športnih igriščih, poslovnih objektih in stanovanjskih hišah v okolici, območje razbitin pa je obsegalo približno pol milje oziroma 800 metrov. Preiskovalci še ugotavljajo, ali je bilo letalo opremljeno s snemalnikom zvoka v pilotski kabini in ali ga bodo lahko našli ter obnovili. Član NTSB Tom Chapman je opozoril, da bo odstranjevanje razbitin iz kraterja na cesti velik izziv. Ob tem je poudaril, da bo ugotavljanje verjetnega vzroka nesreče dolgotrajen proces.

Kopilotka prosila za pomoč

Po poročanju časnika The New York Post je pilot letala, 55-letni Jeff Gregory, v zadnjih trenutkih prek radijske zveze molil očenaš. Kopilotka, komaj 20-letna Nathalia Filgueiras, naj bi med zadnjimi radijskimi sporočili kričala in prosila za pomoč. Pilotsko licenco je pridobila že pri 17 letih, še v srednji šoli. Leta 2023 je za lokalno televizijo povedala, da je ponosna na to, da zna pilotirati letalo, še preden je opravila vozniški izpit. Po nesreči so se na družbenih omrežjih pojavili tudi očitki na račun njenih zadnjih radijskih sporočil in načina komunikacije s kontrolo zračnega prometa. V bran ji je stopil administrator Nase Jared Isaacman, ki ima več kot 20 let letalskih izkušenj in več kot 8000 ur letenja na podobnih letalih, piše Newsweek.

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Opozoril je, da je bila Filgueirasova druga pilotka v posadki in da je vse do zadnjih trenutkov opravljala svojo dolžnost ter komunicirala s kontrolo zračnega prometa. Poudaril je, da je njena vloga v pilotski kabini vključevala tudi opozarjanje na napake in sodelovanje s kapitanom, kar je pomemben del varnega upravljanja letala. Njene zadnje klice je označil za srce parajoče in javnost pozval, naj ne sklepa o njeni usposobljenosti na podlagi posnetkov iz zadnjih trenutkov leta. Odvetnik Zachary S. Gorwitz je za The New York Post opozoril, da bi njen glas v komunikaciji lahko nakazoval, da v tistem trenutku ni upravljala letala. Isaacman je ob tem pojasnil, da čarterske letalske družbe pogosto zaposlujejo pilote na začetku kariere, ki izkušnje pridobivajo ob kapitanih z ustreznimi licencami, preden napredujejo v večje letalske družbe. Poudaril je, da mora biti tudi mlada kopilotka ustrezno usposobljena in preverjena za opravljanje svojega dela. Javnost je pozval, naj počaka na ugotovitve zvezne preiskave, namesto da odgovornost za tragedijo pripisuje posameznikom.

Med žrtvami tudi podjetnik z družino

Identiteto sedmih potnikov so v skupni izjavi potrdili njihovi svojci. Med njimi so bili podjetnik Adam Robinson, njegova žena Helen Sharp in njuna otroka Emma, stara štiri leta, ter Charlie, star dve leti. Z njimi sta potovali še njuni prijateljici Rachael Reed in Charmi Fehr ter varuška Anita Maria Apellido Cetina. Kot poroča The New York Post, je bil Robinson ustanovitelj in direktor programskih podjetij Retention.com in RB2B. Pred tem je delal v finančnih družbah Lehman Brothers in Barclays Capital. Njegov brat je po nesreči na družbenih omrežjih zapisal, da sta bila Adam in Helen "ljubezenska zgodba, ki bo trajala večno".

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