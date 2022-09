20-letni Američan preživel 20.000 čebeljih pikov

20-letni Austin Bellamy je pretekli teden obrezoval limonino drevo, ko je po nesreči prerezal čebelji panj. Napadlo ga je na tisoče razjarjenih čebel. Po poročanju ameriških medijev gre za t. i. afrikanizirane čebele, ki so plod križanja evropske in afriške čebele.

Čebele so napadle tudi 20-letnikovo babico in strica, ki sta se nahajala v bližini. "Skušala sem splezati po lestvi, da bi prišla do Austina, a nisem mogla priti do njega, saj so me obkrožile čebele," je dejala babica.

Austina so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, zdravniki so ga priklopili na ventilator in ga dali v umetno komo. Njegova družina zdaj na spletu zbira denar za plačilo stroškov zdravljenja. Kot so zapisali, so čebele Austina pičile vsaj 20.000-krat, okoli 30 žuželk je pogoltnil.

20-letnikovo zdravstveno stanje se je medtem že izboljšalo, zdravniki pa so prepričani, da bo popolnoma okreval.