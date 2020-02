20-letni napadalec v Londonu je bil iz zapora izpuščen pred tednom dni

Okoli 14. ure v nedeljo je 20-letni Sudesh Amman na jugu Londona zabodel dve osebi, še ena oseba je bila poškodovana zaradi stekla, ki se je zlomilo zaradi policijskih strelov na napadalca. Nihče izmed ranjenih ni v smrtni nevarnosti.

Amman naj bi vstopil v trgovino in začel zabadati ljudi, nato pa odšel ven in zabodel žensko na kolesu. Policija se je hitro odzvala z obsežno akcijo, napadalca pa so ustrelili. Ta je nosil lažen samomorilski jopič.