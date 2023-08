20-letnica umorila novorojenčka, ga zavila v črno vrečo in vrgla v vodnjak

"Tako sem zgrožen, da ne vem, kaj naj rečem. Policiji sem takoj povedal vse, kar sem mogel in vedel. Od takrat nisem več spal. To je strašno. Greš po vodo in potem si okamenel od tega, kar vidiš. Ne moreš verjeti svojim očem. Brez besed sem," je za Jutarnji list povedal pastir.

"Policisti službe kriminalistične policije ličko-senjske policijske uprave so zaključili obsežno in zapleteno kriminalistično preiskavo v zvezi z odkritjem trupla novorojenčka na območju Perušića. Osumljena 20-letna hrvaška državljanka je storila kaznivo dejanje umora," so sporočili s policije. Zaradi zaščite in dobrobiti družine več podrobnosti policija ni mogla posredovati.

Iz okrožnega državnega tožilstva v Karlovcu so sporočili, da so aretirano žensko že zaslišali. "Obstaja utemeljen sum, da je 20-letna osumljenka na širšem območju občine Perušić izvršila omenjeno kaznivo dejanje zoper novorojenega otroka," so sporočili.

Okrožno državno tožilstvo v Karlovcu je po zaslišanju preiskovalnemu sodniku Okrajnega sodišča v Karlovcu predlagalo odreditev pripora osumljenki zaradi nevarnosti vplivanja na priče in zaradi nemotenega poteka postopka zaradi kaznivega dejanja, za katero je predpisana kazen dolgotrajnega zapora in za katero veljajo posebno težke okoliščine dejanja.