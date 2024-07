20-letnik, ki je streljal na Trumpa, je bil nekoč v oglasu za BlackRock

Crooks je bil eden od več študentov, ki so se pojavili v ozadju oglasa leta 2022 in niso bili plačani, je BlackRock, največji upravljavec denarja na svetu, dejal v izjavi. Oglas je bil posnet na srednji šoli Bethel Park, ki jo je Crooks končal leta 2022, v njem pa je bil prikazan učitelj, so sporočili iz podjetja.

Podjetje ni opisalo vsebine oglasa, vendar je sporočilo, da bo posnetek na voljo oblastem in da bo umaknjen iz obtoka. Obsodilo je tudi sobotni napad, v katerem je umrl en udeleženec, dva pa sta bila hudo ranjena, poroča Bloomberg.

"Poskus atentata na nekdanjega predsednika Trumpa je gnusno dejanje. Hvaležni smo, da nekdanji predsednik Trump ni bil resno poškodovan, in smo z mislimi pri vseh nedolžnih žrtvah tega groznega dejanja, še posebej o osebi, ki je bila ubita," so še zapisali v izjavi.