20-letnik ob reki Donavi ustanovil 'državo', Hrvati so ga deportirali

Zagreb, 07. 08. 2025 15.50 | Posodobljeno pred 41 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
10

20-letni Daniel Jackson iz Avstralije je pritegnil pozornost regionalnih in svetovnih medijev, potem ko se je imenoval za predsednika samooklicane države Verdis. Ta se nahaja na nikogaršnji zemlji med Hrvaško in Srbijo ob reki Donavi. Jackson izbrancem celo deli potne liste, hrvaška policija pa ga je, kot trdi sam, deportirala in mu prepovedala vstop na Hrvaško, potem ko je poskušal fizično naseliti ozemlje.

Daniel Jackson si je projekt zamislil, ko je bil star 14 let. "Sprva je bil to le majhen eksperiment z nekaj prijatelji. Vsi smo sanjali o ustvarjanju nečesa norega," je povedal za tiskovno agencijo SWNS. 

'Država' Verdis se nahaja ob reki Donavi v bližini Osijeka.
'Država' Verdis se nahaja ob reki Donavi v bližini Osijeka.

Pri 18 letih je nato naredil prve konkretne poteze. Neodvisnost Svobodne republike Verdis, samooklicane mikrodržave, je razglasil 30. maja 2019. Gre za 125 hektarjev gozda ob reki Donavi, po poročanju New York Posta pa se ozemlje nahaja v pravni sivi coni. Jackson je namreč ugotovil, da si ne Hrvaška ne Srbija zaradi mejnega spora ne lastita ozemlja. 

Avstralec trdi, da ima država 400 državljanov po vsem svetu, vsak od njih pa je prejel tudi svoj potni list, ki pa ni veljaven za mednarodna potovanja. Državljani lahko postanejo ljudje s strokovnim znanjem na področju medicine, varnosti in prava. Uradni jeziki so angleščina, hrvaščina in srbščina, valuta pa je evro. 

Do t. i. 'države' je mogoče priti le z ladjo iz Osijeka, Jackson pa je leta 2023 poskušal fizično naseliti območje, a neuspešno. Kot poroča net.hr, ga je namreč hrvaška policija pridržala in deportirala, Jackson pa trdi, da je prejel dosmrtno prepoved vstopa na Hrvaško. "Deportirali so nas, vendar niso znali navesti razloga. Rekli so, da smo grožnja nacionalni varnosti," je pojasnil. 

Od takrat naprej državo 'vodi' v izgnanstvu in trdi, da so hrvaške oblasti povečale prisotnost patrulj vzdolž obale Verdisa, da bi preprečile vstop s srbske strani. Julija letos je na družbenih omrežjih objavil video, na katerem trdi, da ga v "vodah Verdisa" preganja hrvaška mejna policija. Kljub napetostim Jackson upa, da bo v prihodnosti vzpostavil "mirne diplomatske odnose" tako s Hrvaško kot Srbijo. Napovedal je tudi demokratične volitve v primeru, da bi Verdis pridobil širše priznanje. 

KOMENTARJI (10)

rogla
07. 08. 2025 16.31
Iz dneva v dan več "bolnikov", kar kaže, da se nam obeta zaskrbljujoča prihodnost!
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
07. 08. 2025 16.18
+5
Nadi pa bi mu še dovoljenje izdali.Tukaj se vidi razlika med nami in Hrvati.Uredijo v najkrajšem času brez ,da cel svet za to ve .in tudi raznih nvo jev ni prisotnih jih odstranijo.
ODGOVORI
7 2
pravica1
07. 08. 2025 16.23
+1
Desnicarji ste bolj za jugoslovanski sistem, kot ste pripravljeni priznati. 😃
ODGOVORI
3 2
OmniLiberalec42
07. 08. 2025 16.17
+3
Zakaj bi mu pa hrč** zabranili vstop v njegovo državo preko srbske meje? Zadeva je zrela za tožbo, delovanje mejne policije izven juristikcije.
ODGOVORI
4 1
Najpametnejši
07. 08. 2025 16.26
-1
Se strinjam. Ne lastijo si ozemlja, ampak so izgnali predsednika druge države. Zanimivo, kot da ne vejo kaj bi oni radi. Naj potem Srbi zavzamejo.
ODGOVORI
0 1
rdeča petokraka
07. 08. 2025 16.14
+2
Bravo!
ODGOVORI
3 1
Dvigalo
07. 08. 2025 16.11
+4
Itak da se bo hrčkov zmešalo :-) daj jim vetra!
ODGOVORI
5 1
pravica1
07. 08. 2025 16.09
+4
Car 😂
ODGOVORI
6 2
