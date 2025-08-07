20-letnik ob reki Donavi ustanovil 'državo', Hrvati so ga deportirali

20-letni Daniel Jackson iz Avstralije je pritegnil pozornost regionalnih in svetovnih medijev, potem ko se je imenoval za predsednika samooklicane države Verdis. Ta se nahaja na nikogaršnji zemlji med Hrvaško in Srbijo ob reki Donavi. Jackson izbrancem celo deli potne liste, hrvaška policija pa ga je, kot trdi sam, deportirala in mu prepovedala vstop na Hrvaško, potem ko je poskušal fizično naseliti ozemlje.

Daniel Jackson si je projekt zamislil, ko je bil star 14 let. "Sprva je bil to le majhen eksperiment z nekaj prijatelji. Vsi smo sanjali o ustvarjanju nečesa norega," je povedal za tiskovno agencijo SWNS.

'Država' Verdis se nahaja ob reki Donavi v bližini Osijeka. FOTO: Google Maps icon-expand

Pri 18 letih je nato naredil prve konkretne poteze. Neodvisnost Svobodne republike Verdis, samooklicane mikrodržave, je razglasil 30. maja 2019. Gre za 125 hektarjev gozda ob reki Donavi, po poročanju New York Posta pa se ozemlje nahaja v pravni sivi coni. Jackson je namreč ugotovil, da si ne Hrvaška ne Srbija zaradi mejnega spora ne lastita ozemlja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Avstralec trdi, da ima država 400 državljanov po vsem svetu, vsak od njih pa je prejel tudi svoj potni list, ki pa ni veljaven za mednarodna potovanja. Državljani lahko postanejo ljudje s strokovnim znanjem na področju medicine, varnosti in prava. Uradni jeziki so angleščina, hrvaščina in srbščina, valuta pa je evro.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Do t. i. 'države' je mogoče priti le z ladjo iz Osijeka, Jackson pa je leta 2023 poskušal fizično naseliti območje, a neuspešno. Kot poroča net.hr, ga je namreč hrvaška policija pridržala in deportirala, Jackson pa trdi, da je prejel dosmrtno prepoved vstopa na Hrvaško. "Deportirali so nas, vendar niso znali navesti razloga. Rekli so, da smo grožnja nacionalni varnosti," je pojasnil.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči