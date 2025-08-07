20-letnik ob reki Donavi ustanovil 'državo', Hrvati so ga deportirali

Daniel Jackson si je projekt zamislil, ko je bil star 14 let. "Sprva je bil to le majhen eksperiment z nekaj prijatelji. Vsi smo sanjali o ustvarjanju nečesa norega," je povedal za tiskovno agencijo SWNS.
Pri 18 letih je nato naredil prve konkretne poteze. Neodvisnost Svobodne republike Verdis, samooklicane mikrodržave, je razglasil 30. maja 2019. Gre za 125 hektarjev gozda ob reki Donavi, po poročanju New York Posta pa se ozemlje nahaja v pravni sivi coni. Jackson je namreč ugotovil, da si ne Hrvaška ne Srbija zaradi mejnega spora ne lastita ozemlja.
Avstralec trdi, da ima država 400 državljanov po vsem svetu, vsak od njih pa je prejel tudi svoj potni list, ki pa ni veljaven za mednarodna potovanja. Državljani lahko postanejo ljudje s strokovnim znanjem na področju medicine, varnosti in prava. Uradni jeziki so angleščina, hrvaščina in srbščina, valuta pa je evro.
Do t. i. 'države' je mogoče priti le z ladjo iz Osijeka, Jackson pa je leta 2023 poskušal fizično naseliti območje, a neuspešno. Kot poroča net.hr, ga je namreč hrvaška policija pridržala in deportirala, Jackson pa trdi, da je prejel dosmrtno prepoved vstopa na Hrvaško. "Deportirali so nas, vendar niso znali navesti razloga. Rekli so, da smo grožnja nacionalni varnosti," je pojasnil.
Od takrat naprej državo 'vodi' v izgnanstvu in trdi, da so hrvaške oblasti povečale prisotnost patrulj vzdolž obale Verdisa, da bi preprečile vstop s srbske strani. Julija letos je na družbenih omrežjih objavil video, na katerem trdi, da ga v "vodah Verdisa" preganja hrvaška mejna policija. Kljub napetostim Jackson upa, da bo v prihodnosti vzpostavil "mirne diplomatske odnose" tako s Hrvaško kot Srbijo. Napovedal je tudi demokratične volitve v primeru, da bi Verdis pridobil širše priznanje.
