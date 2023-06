Z droga sta snela hrvaško zastavo, kazala tri prste in objavila posnetek

Hrvaški policisti so zaključili kriminalistično preiskavo zoper dva 20-letnika in 49-letnika, ki so osumljeni kaznivega dejanja škodovanja ugledu Republike Hrvaške. Policisti policijske postaje Knin so na podlagi zbranih obvestil in materialov, dostopnih na družbenih omrežjih, ugotovili, da je 26. maja v Kovačiću na hribu Gradina 20-letnik z jeklenega droga odstranil hrvaško zastavo, drugi 20-letnik pa ga je snemal in ga pri tem spodbujal.