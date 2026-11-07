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20 milijonov dolarjev in preselitev za izdajo državnih tajn

Washington, 07. 11. 2026 13.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Jedrski program

Ameriška vojska je objavila nenavaden poziv za zbiranje informacij o iranskem jedrskem programu. ZDA ponujajo do 20 milijonov dolarjev oziroma približno 18 milijonov evrov nagrade, ob tem pa tudi možnost preselitve za posameznike, ki bi posredovali pomembne podatke o iranskih jedrskih objektih, opremi ali osebju.

Poziv je na družbenem omrežju X objavilo ameriško osrednje poveljstvo CENTCOM. Nagrado izplačuje program Rewards for Justice, ki deluje pod okriljem ameriškega zunanjega ministrstva in je namenjen zbiranju informacij, povezanih z nacionalno varnostjo.

V objavi so navedli, da nagrada do 20 milijonov dolarjev (približno 18 milijonov evrov) velja za informacije o iranskem jedrskem programu, njegovih objektih, opremi in povezanem osebju, vključno z znanstveniki, ki pri programu sodelujejo, ter njihovem gibanju.

Američane zanimajo tudi znanstveniki

Washingtona tako ne zanimajo zgolj lokacije jedrskih objektov in uporabljena tehnologija, temveč tudi posamezniki, ki sodelujejo pri razvoju programa. Posebej izpostavljeni so znanstveniki in strokovnjaki, vključeni v jedrske dejavnosti.

Ponudba vključuje tudi možnost preselitve iz Irana, kar pomeni, da bi lahko informatorji poleg denarne nagrade prejeli tudi zaščito in novo življenje v tujini.

Objava prihaja v času, ko je ameriški predsednik Donald Trump večkrat zatrdil, da je bil iranski jedrski program v veliki meri uničen. Po poročanju izraelskega medija Times of Israel je Trump nedavno potrdil tudi nove, po njegovih besedah "manjše" napade na Iran, prve po ameriških kongresnih volitvah.

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Kljub zaostreni retoriki med državama diplomatski stiki niso povsem zamrli. Neimenovani iranski uradnik je za Reuters dejal, da je Teheran prek Dohe Washingtonu posredoval ločen predlog glede jedrskega vprašanja.

Po navedbah istega vira Iran vztraja, da se ne bo odpovedal svojim zalogam obogatenega urana niti jih ne bo poslal v tujino, kar ostaja ena ključnih točk spora med državama.

To sicer ni prvi primer tovrstnih nagrad. ZDA so letos že razpisale po 10 milijonov dolarjev (slabih devet milijonov evrov) nagrade za informacije o poveljnikih Iranske revolucionarne garde. Tokrat ponujeni znesek za podatke o jedrskem programu pa je kar dvakrat višji, kar kaže na velik pomen, ki ga Washington pripisuje pridobivanju obveščevalnih podatkov o iranskih jedrskih dejavnostih.

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