20 milijonov dolarjev in preselitev za izdajo državnih tajn

Poziv je na družbenem omrežju X objavilo ameriško osrednje poveljstvo CENTCOM. Nagrado izplačuje program Rewards for Justice, ki deluje pod okriljem ameriškega zunanjega ministrstva in je namenjen zbiranju informacij, povezanih z nacionalno varnostjo. V objavi so navedli, da nagrada do 20 milijonov dolarjev (približno 18 milijonov evrov) velja za informacije o iranskem jedrskem programu, njegovih objektih, opremi in povezanem osebju, vključno z znanstveniki, ki pri programu sodelujejo, ter njihovem gibanju.

Američane zanimajo tudi znanstveniki

Washingtona tako ne zanimajo zgolj lokacije jedrskih objektov in uporabljena tehnologija, temveč tudi posamezniki, ki sodelujejo pri razvoju programa. Posebej izpostavljeni so znanstveniki in strokovnjaki, vključeni v jedrske dejavnosti. Ponudba vključuje tudi možnost preselitve iz Irana, kar pomeni, da bi lahko informatorji poleg denarne nagrade prejeli tudi zaščito in novo življenje v tujini. Objava prihaja v času, ko je ameriški predsednik Donald Trump večkrat zatrdil, da je bil iranski jedrski program v veliki meri uničen. Po poročanju izraelskega medija Times of Israel je Trump nedavno potrdil tudi nove, po njegovih besedah "manjše" napade na Iran, prve po ameriških kongresnih volitvah.