Uredniki BBC so za leto 2027 izbrali 20 destinacij, ki ponujajo izjemna doživetja, nove razloge za obisk in drugačen pogled na svet. Na 11. mestu se je znašel tudi slovenski Bohinj. Med destinacijami, ki so po izboru BBC najbolj privlačne za potovanje v letu 2027, so na prvih mestih še: Madagaskar, Quebec City (Kanada), Polotok Ise-Šima (Japonska), Sveta Helena, Salvador (Brazilija), Močvirje Okefenokee (ZDA), Burgundija (Francija), Meghalaya (Indija), Gana, Daintree (Avstralija).

Sveta Helena FOTO: Shutterstock

Pri izboru najboljših krajev za potovanja leta 2027 se BBC ozira onkraj običajnih turističnih klasik in izpostavlja destinacije, ki prihodnje leto ponujajo nekaj res posebnega. Vsaka izmed njih obiskovalcem omogoča nepozabna doživetja ter priložnost, da pozitivno vplivajo na ljudi in okolje, zaradi katerih so ti kraji tako posebni, so zapisali.

Na 11. mestu tudi Bohinj

Med njimi je na 11. mestu pristal tudi Bohinj. Kot so zapisali, je Bohinj vredno obiskati zaradi nove kolesarske povezave, ki omogoča raziskovanje jezer, gora, sotesk in trajnostnega turizma. Nova 28-kilometrska kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem, odprta leta 2026, obiskovalcem omogoča varno raziskovanje enega najlepših delov Slovenije. Pot vodi ob reki Savi Bohinjki in robu Triglavskega narodnega parka mimo: alpskih gozdov, slapov, cerkva iz 17. stoletja, prazgodovinskih naselbin iz železne dobe.

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta FOTO: Bobo

Bohinj že več let velja za zgled trajnostnega turizma, so dodali. Obiskovalci lahko: poskusijo lokalno certificirane sire in suhomesnate izdelke, bivajo v novih lesenih glamping hišicah v kampu Danica, raziskujejo lokalne pohodniške poti, neštevajo.

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta FOTO: Bobo

Kot posebno doživetje so izpostavili pohod v Dolino Triglavskih jezer, kar kot dodajajo, velja za eno najlepših naravnih doživetij v Sloveniji.

Kaj pa ostale destinacije?

Med priporočili BBC za leto 2027 so tudi Madagaskar, ki navdušuje z izjemno biotsko raznovrstnostjo in številnimi živalskimi vrstami, ki jih ni nikjer drugje na svetu, Quebec City v Kanadi, prvo mesto na svetu z nazivom Unescovega biosfernega rezervata, ter japonski polotok Ise-Šima, kjer bo mogoče spremljati redki 20-letni šintoistični obred Okihiki.

Madagaskar FOTO: Shutterstock

Na seznamu sta tudi Sveta Helena, eden najbolj odročnih otokov na svetu, ki se postopoma odpira turizmu, in Salvador v Braziliji, ki bo leta 2027 gostil tekme svetovnega prvenstva v nogometu za ženske. BBC izpostavlja tudi ameriško močvirje Okefenokee, eno najstarejših in najbolje ohranjenih močvirskih pokrajin v Severni Ameriki, francosko Burgundijo, ki bo obeleževala 200-letnico fotografije, ter indijsko Meghalayo, znano po živih mostovih iz drevesnih korenin in tesni povezanosti domačinov z naravo.

Okefenokee FOTO: Shutterstock

Med destinacijami sta še Gana, ki bo praznovala 70 let neodvisnosti in obiskovalcem ponudila vpogled v afriško zgodovino in kulturo, ter avstralski Daintree, kjer se stikata najstarejši tropski deževni gozd na svetu in Veliki koralni greben.

Veliki koralni greben FOTO: Shutterstock