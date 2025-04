20 najlepših kampov v Evropi: Na vrhu slovenski

Na samem vrhu lestvice je po izboru britanskega Guardiana Šenkova domačija v Zgornjem Jezerskem, ki se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah blizu meje z Avstrijo. Opisujejo jo kot zgodovinsko kmetijo iz leta 1517, ki je obdana s pašniki in vrhovi. Kmetija ima 25 parcel (od tega 10 za šotore) na travniku pod starimi jeseni, skupno kurišče in kuhinjo. Obiskovalci lahko uživajo v jahanju konjev ali na slikovitih pohodih v gore, opisujejo v Guardianu.

Na drugem mestu se je znašel kamp Veliko Tarnovo v Bolgariji

V severno-osrednji Bolgariji priporočajo kampiranje v kampu Veliko Tarnovo, ki ima osupljiv zunanji bazen na dvignjeni vrtni terasi s pogledom na kilometre podeželja. Na voljo je 30 parcel, razmejenih z drevesi in grmi, enakomerno razdeljenih med šotore, prikolice in avtodome. Najbližja vas Dragizhevo z bari in trgovinami je oddaljena 10 minut hoje, zgodovinsko mesto Veliko Tarnovo pa je oddaljeno 20 min vožnje. Obiskovalci se lahko odpravijo na pohod do bližnjih slapov.

Naslednji na seznamu sosedi Hrvati z etno vasico

Znova Slovenija: Kamp Menina

Slovenski kamp Menina v Zgornji Savinjski dolini priporočajo, ker je dostopen za kanu in rafting. To je velik družinsko voden kamp ob reki, obdan z gozdom. Reka Savinja napaja jezero kampa – na jezeru je možno kopanje in veslanje na deski, opisujejo turistično ponudbo slovenskega bisera. Tu so tudi adrenalinski park, športni park, trgovina, palačinkarna, restavracija in spa.