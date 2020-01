20 najmanj varnih držav za življenje v letu 2019

ZDA, Grčija, Združeno kraljestvo in Italija so države tako imenovanega zahodnega sveta, ki so se v minulem letu uvrstile med 20 držav, kjer se tuji državljani počutijo najmanj varne. Na vrhu lestvice najnevarnejših držav pa je Brazilija. Kakšni so bili kriteriji in zakaj so si države prislužile ta sloves?

Kako varno ali nevarno se počutimo v nekem kraju ali državi, je lahko zelo subjektivno, odvisno od tega, v katerem predelu se nahajamo, ali smo zgolj obiskovalci, ali pa tam dejansko dlje časa živimo. Pravijo, da se ljudje navadijo na življenje v nekem okolju, in če niso živeli v nekem drugem okolju, težko primerjajo, kako varen je v resnici njihov kraj. Zato so v nedavni raziskavi po tem, kako varni se počutijo v neki državi, povprašali ljudi, ki so se tja preselili. Torej, tujce, ki bivajo v neki državi in ki torej imajo izkušnje z bivanjem v več državah. Lestvica je nastala v okviru zadnje mednarodne raziskave med izseljenci (expati), ki jo je opravilo podjetje InterNations. Več kot 20.259 izseljencev 182 različnih nacionalnosti so povprašali, kakšna je njihova izkušnja z življenjem v tuji državi. V anketi so zajeli bivanje v 64 državah po svetu, zato torej težko govorimo, da gre za presek celotnega sveta. Ankentirance so spraševali o sami kakovosti življenja, delovnih pogojih, osebnih financah, stroških življenja, kako hitro so se privadili na življenje v novi državi in nenazadnje, kako varni se počutijo. V kategoriji varnosti so anketirance prosili, naj ocenijo tri različne faktorje, ki prispevajo k občutku varnosti: mirnost države, osebna varnost in politična stabilnost. 1. Brazilija Najbolj nevarna država je po mnenju anketirancev Brazilija, kjer so se izseljenci počutili tudi osebno najmanj varne. Kar 61 odstotkov vprašanih je dejalo, da se v državi ne počutijo varne, 53 odstotkov jih ni zadovoljno s politično stabilnostjo, 41 odstotkov pa meni, da država ni mirna. Eden od anketiranih priseljencev v tej državi, sicer z Nove Zelandije, ima občutek, da ljudje v Braziliji ves čas živijo v strahu. K temu naj bi pripomogli velika družbena neenakost med ljudmi, britalnost in politični kaos.

Rio de Janeiro v Braziliji FOTO: Shutterstock

2. Južna Afrika Južna Afrika se je v kriteriju osebne varnosti uvrstila na 64. mesto, saj je kar 63 odstotkov anketirancev dejalo, da se ne počutijo varne, 22 odstotkov pa se jih počuti skrajno nevarno v tej državi. Tuji državljani, ki živijo v Južni Afriki pravijo, da predvsem pogrešajo svobodo, da se lahko sprehajajo in kolesarijo kjerkoli ob katerikoli uri, ne da bi jih pri tem skrbelo za njihovo varnost. Nek belgijski izseljenec je izpostavil tudi negotovo politično situacijo, rasizem, korupcijo in visoko stopnjo kriminala.

Pogled na Cape Town v Južni Afriki FOTO: Shutterstock

3. Nigerija Nigerija se je med najnevarnejše države na svetu za bivanje uvrstila zaradi več razlogov. Več kot polovica (51 odstotkov) izseljencev je dejala, da se ne počuti varno v tej državi, kar 58 odstotkov pa jih je izrazilo zaskrbljenost zaradi politične stabilnosti. Med drugim so izpostavili, da se ne počutijo svobodne, da se ne morejo prosto sprehajati po ulicah ali se družiti z domačini. Nevarnost preži na vsakem koraku, je dejal madžarski izseljenec v Nigeriji. Tudi izseljenec iz Ruande je opozoril na negotovost v državi, saj ima občutek, da se mu lahko zgodi karkoli in kjerkoli.

Lagos v Nigeriji FOTO: Shutterstock

4. Argentina Tudi Argentina se je znašla med državami, kjer se tuji priseljenci ne počutijo najbolj varne. Tako je namreč osebno varnost v državi ocenilo kar 36 odstotkov anketirancev. Okoli 60 odstotkov anketirancev pa skrbi politična stabilnost v državi.

Buenos Aires v Argentini FOTO: Shutterstock

5. Indija Na petem mestu najnevarnejših držav za življenje se je po anketi InterNations uvrstila Indija. 44 odstotkov anketirancev meni, da država ni mirna, 27 odstotkov se jih tam ne počuti varno, približno tretjino (32 odstotkov) pa skrbi politična nestabilnost. Američanka je izpostavila, da se kot ženska ne počuti varno in da mora biti vedno na preži. Tudi Avstralka je izrazila nezadovoljstvo nad percepcijo tujih žensk v tej državi, kar ji otežuje, da bi veliko stvari počela sama. Kanadčanka, ki je prav tako imela slabe izkušnje z nadlegovanjem, pa je izpostavila, da se kljub temu, da tam živi že več let, ves čas počuti kot tujka, saj ljudje strmijo vanjo, se želijo z njo fotografirati, ali pa se nesramno vedejo do nje.

New Delhi v Indiji FOTO: Shutterstock

6. Peru Še ena južnoameriška država, ki so jo izseljenci glede varnosti najslabše ocenili. Španski izseljenec je izpostavil, da je zelo težko vzpostaviti prijateljske odnose med lokalnim prebivalstvom in da so na ulicah precej agresivni. Venezuelski izseljenec pa je izpostavil tudi slabo ravnanje z ženskami.

Lima, Peru FOTO: Shutterstock

7. Kenija Že četrto leto zapored se Kenija uvršča med 10 najnevarnejših držav za življenje. Najmanj enega od treh izseljencev (33 odstotkov) skrbita njihova osebna varnost in politična stabilnost v državi. Eden od anketiranih danskih izseljencev, ki živi v Keniji, je poudaril, da se ni varno sprehajati po ulicah in da se mora povsod voziti. Hrvaški izseljenec pa je izpostavil, da domačini pogosto skušajo izkoristiti tujce, promet pa je obupen.

Nairobi v Keniji FOTO: Shutterstock

8. Ukrajina Politična nestabilnost, predvsem trenja na Krimskem polotoku, je ena od glavnih stvari, zaradi katere se tujci, ki živijo v tej državi, ne počutijo varni. Bolgarski izseljenec je izpostavil tudi korupcijo in pomanjkanje iskrenosti pri ljudeh, ki na tujce gledajo kot na "denarnice na štirih nogah".

Kijev v Ukrajini FOTO: Shutterstock

9. Turčija Turčija se pri izseljencih ni slabo odrezala le zaradi slabega ekonomskega stanja, pač pa tudi zaradi politične situacije in splošnega slabega občutka varnosti. Priseljenec iz Šrilanke je poudaril, da se ne počuti varnega zaradi svoje barve kože, saj je zaradi tega že doživel slabe izkušnje. Britanski izseljenec v Turčiji pa je dejal, da se ljudje zaradi nenehne politične propagande bojijo izraziti svoje mnenje o stvareh.

Istanbul v Turčiji FOTO: Shutterstock

10. Kolumbija Država se je uvrstila med 10 najnevarnejših zaradi nemirov in osebne varnosti, saj se le polovica tujcev, ki živijo v tej državi, počuti varno. Kanadski priseljenec je dejal, da občutek varnosti poslabšuje politična negotovost in možnost političnih sprememb, pa tudi slaba prometna varnost in visoka stopnja kriminala.

Bogota v Kolumbiji FOTO: Shutterstock

11. Mehika Tujci, ki živijo v Mehiki, so med kriteriji varnosti najslabše ocenili osebno varnost. Kar tretjina se jih namreč v tej državi ne počuti varno. Britanski priseljenec je dejal, da je osebna varnost velik problem, predvsem za podjetnike. Kanadčan pa je zaskrbljen zaradi naraščanja kriminala, pa tudi zaradi korupcije.

Mexico City v Mehiki FOTO: Shutterstock

12. Združeno kraljestvo Združeno kraljestvo se je tokrat na lestvici najnevarnejših držav za življenje pojavilo prvič. K temu poslabšanemu občutku varnosti sta pripomogli predvsem politična nestabilnost v državi in negotovost glede brexita. Le tretjina anketirancev je politično situacijo v državi ocenila kot pozitivno, kar je precejšnji odklon od leta 2018. Bolgarski priseljenec je dejal, da ga skrbi naraščanje rasizma in kriminala.

London, Združeno kraljestvo FOTO: Shutterstock

13. Egipt Politična situacija, slaba infrastruktura, slaba prometna varnost in slaba gradnja so le nekateri od objektivnih razlogov, zakaj so tujci, ki živijo v Egiptu, tej državi glede varnosti dali slabo oceno. Priseljenka iz Ugande je opozorila tudi na diskriminacijo temnopoltih ljudi in na slabo ravananje s temnopoltimi ženskami.

Kairo, Egipt FOTO: Shutterstock

14. Filipini Tujci, ki živijo na Filipinih, so navdušeni nad tamkajšnjo naravo in ljudmi, vendar pa so toliko manj zadovoljni z varnostjo, saj se ne počutijo najbolj varne. Ameriški priseljenec je med drugim izpostavil nevarne voznike.

Manila na Filipinih FOTO: Shutterstock

15. Italija Čeprav je Italija za tujce privlačna zaradi svoje zgodovine, bogate kulture, hrane in mediteranske klime, pa je kar 48 odstotkov priseljencev dejalo, da niso zadovoljni s politično situacijo v državi. Poljski priseljenec v Italiji je denimo opozoril na spreminjanje splošnega vzdušja, ki postaja sovražno nastrojeno do tujcev.

Neapelj v Italiji FOTO: Shutterstock

16. ZDA Pogosti napadi s strelnim orožjem so ena od tistih stvari, na katero se ljudje, ki se preselijo v ZDA, zelo težko navadijo. Prav to je eden glavnih razlogov, da so se ZDA uvrstile med 20 najbolj nevarnih držav na svetu. Priseljenci iz Nemčije so dejali, da jih skrbi aktualna politika, normaliziranje skrajnih idej in narcistična kultura, kjer vsak gleda najprej na sebe. ZDA so se sicer v primerjavi z letom 2018, ko so bile na 13. mestu, nekoliko izboljšale. "Lani je približno eden od šestih expatov (16 odstotkov anketirancev) dejal, da se ne počuti varno v ZDA; tokrat pa je eden od sedmih (14 odstotkov anketirancev) izrazil takšno mnenje," je dejal Malte Zeeck, ustanovitelj in eden od direktorjev podjetja, ki je opravilo raziskavo. Številni so kot negativno prav tako izpostavili splošno družbeno in politično vzdušje. K takšnim ocenam je sicer delno prispevalo tudi dejstvo, da je bila anketa izvedena kmalu po strelskem napadu v šoli v Parklandu.

New York v ZDA FOTO: Shutterstock

17. Indonezija Čeprav so na splošno tujci zadovoljni z življenjem v Indoneziji, pa ima ta otoška država tudi slabosti, zaradi katerih se je po kriterijih varnosti uvrstila na rep lestvice med državami. Priseljenci izpostavljajo predvsem pomisleke glede politične stabilnosti, verskega ekstremizma, korupcije in slabega dostopa do zdravstva. 18. Grčija Tujci se zaradi njihove gostoljubnosti sicer v Grčiji pogosto počutijo kot doma, toda politična nestabilnost je eden izmed faktorjev, ki jim povzroča skrbi in zaradi katere se je država uvrstila med najnevarnejše za življenje. Več kot tretjina priseljencev (36 odstotkov) je namreč dejala, da niso zadovoljni zaradi politične situacije.

Atene v Grčiji FOTO: Shutterstock

19. Kuvajt Kuvajt se že vrsto let uvršča med eno najslabših držav za priseljence. Kar 53 odstotkov ankentirancev je izpostavilo neprijaznost domačinov do tujcev, ki živijo v državi. Francoski izseljenec je opozoril na diskriminacijo do nekaterih tujcev, Avstralec pa je izpostavil tudi nevarne ceste in slabo prometno varnost.

Kuvajt FOTO: Shutterstock

20. Tajska Tujci, ki živijo na Tajskem, niso zadovoljni s tem, kako v državi ravnajo z okoljem. Neurejene in nevarne ulice, vsesplošni kaos in pomanjkanje miru pa so poleg politične nestabilnosti tisti faktorji, ki tujcem zmanjšujejo občutek varnosti. Kar 34 odstotkov anketirancev je namreč nezadovoljnih zaradi politične situacije v državi.