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20 policistov na dan za nadzor 16-letnika, ki 'hoče biti mučenik'?

Dunaj, 21. 09. 2026 06.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Aretacija mladoletnika

Pri komaj 14 letih je načrtoval napad na dunajsko železniško postajo Westbahnhof, pozneje pa se je skušal dokopati do bojnega noža. Danes 16-letni Avstrijec turških korenin je bil zaradi terorističnih načrtov že dvakrat obsojen, konec avgusta pa so ga znova predčasno izpustili iz zapora. Po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung naj bi bil še vedno tako radikaliziran, da je za njegov nadzor vsak dan potrebnih kar 20 policistov, specialna enota Cobra pa naj bi bila ves čas v pripravljenosti.

Primer danes 16-letnega Dunajčana se je začel februarja 2025, ko so oblasti preprečile njegov načrtovani napad na dunajsko železniško postajo Westbahnhof. Kot poroča Kronen Zeitung, naj bi se najstnik radikaliziral prek TikToka.

Preiskovalci so pri njem našli skice postaje in risbe, na katerih so bile upodobljene osebe z mačetami in avtomatskim orožjem, ki napadajo mimoidoče in policiste. Našli naj bi tudi navodila za izdelavo bombe, v kleti stanovanjskega objekta pa aluminijaste cevi, lepilni trak in druge predmete, ki bi jih lahko uporabil za njeno izdelavo.

V pogovoru z drugim privržencem skrajne skupine Islamska država je po navedbah časnika napovedoval tudi prelivanje krvi in zapisal, da bo zabodel vsakogar, ki bi mu prišel na pot.

Zaradi terorističnih načrtov so ga obsodili, vendar je bil jeseni 2025 pogojno izpuščen.

Svoboda ni trajala dolgo. Že po približno štirih tednih so ga znova prijeli. Takrat 15-letni mladostnik si je namreč želel v trgovini z vojaško opremo kupiti 12-centimetrski bojni nož. Sam ga ni kupil, je pa to med njegovim čakanjem pred trgovino uspelo njegovemu bratrancu, navaja Kronen Zeitung.

Radikaliziral naj bi se na spletu.
Radikaliziral naj bi se na spletu.
FOTO: Shutterstock

Marca letos se je najstnik zato znova znašel pred istim sodnikom. Preiskovalci so pregledali tudi zgodovino iskanja na njegovem zaseženem telefonu. Med drugim naj bi iskal nože, cevne bombe, bombe z žeblji, mačete in sekire. Na sojenju je izjavil tudi: "Želim umreti kot mučenik na božji poti. Kdo si tega ne želi?"

Po drugi obsodbi je pristal v zaporu v Celovcu. Toda tudi tam naj se njegova radikalizacija ne bi končala.Poveličeval  najbi storilca terorističnega napada v Beljaku. Časnik ob tem poroča, da je zaporniška psihologinja že leta 2025 zanj ocenila, da je "izjemno nevaren".

Kljub temu so danes 16-letnega mladostnika konec avgusta letos ponovno predčasno izpustili.

Prav njegova vrnitev na prostost zdaj v Avstriji sproža vprašanja o učinkovitosti deradikalizacije in varnostnih ukrepih. Avstrijski Direktorat za državno varnost in obveščevalno dejavnost (DSN) uradno govori o "ustreznih ukrepih". Kronen Zeitung pa ob sklicevanju na podatke, ki jih je razkrila opozicijska FPÖ, poroča, da je za nadzor 16-letnika potrebna praktično neprekinjena policijska prisotnost.

Za njegovo opazovanje naj bi bilo vsak dan potrebnih okoli 20 policistov, specialna policijska enota Cobra pa naj bi bila ves čas pripravljena na morebitno posredovanje.

Če navedbe držijo, primer pomeni tudi veliko kadrovsko obremenitev za avstrijsko policijo.

Namestnik varnostnega govorca FPÖ Reinhold Maier, ki je tudi policijski sindikalist, je odločitev pravosodja ostro kritiziral. "Pravosodje je tu dvakrat ravnalo neodgovorno, posledice pa morajo nositi policisti," je dejal.

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terorizem avstrija

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