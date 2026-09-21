20 policistov na dan za nadzor 16-letnika, ki 'hoče biti mučenik'?

Primer danes 16-letnega Dunajčana se je začel februarja 2025, ko so oblasti preprečile njegov načrtovani napad na dunajsko železniško postajo Westbahnhof. Kot poroča Kronen Zeitung, naj bi se najstnik radikaliziral prek TikToka.

Preiskovalci so pri njem našli skice postaje in risbe, na katerih so bile upodobljene osebe z mačetami in avtomatskim orožjem, ki napadajo mimoidoče in policiste. Našli naj bi tudi navodila za izdelavo bombe, v kleti stanovanjskega objekta pa aluminijaste cevi, lepilni trak in druge predmete, ki bi jih lahko uporabil za njeno izdelavo.

V pogovoru z drugim privržencem skrajne skupine Islamska država je po navedbah časnika napovedoval tudi prelivanje krvi in zapisal, da bo zabodel vsakogar, ki bi mu prišel na pot.

Zaradi terorističnih načrtov so ga obsodili, vendar je bil jeseni 2025 pogojno izpuščen.

Svoboda ni trajala dolgo. Že po približno štirih tednih so ga znova prijeli. Takrat 15-letni mladostnik si je namreč želel v trgovini z vojaško opremo kupiti 12-centimetrski bojni nož. Sam ga ni kupil, je pa to med njegovim čakanjem pred trgovino uspelo njegovemu bratrancu, navaja Kronen Zeitung.