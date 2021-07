20 rjavih medvedov v zavetišču v Prištini vročinski val preživlja v bazenu

Na Kosovu so v zadnjih dneh temperature dosegle 36 stopinj Celzij. V vasi Mramor, v bližini Prištine, so naseljeni rjavi medvedi, za katere so v teh vročih dneh dobro poskrbeli. V zavetišču za medvede Priština živi 20 rjavih medvedov, ki so rešeni iz ujetništva v kletka po Kosovu in Albaniji. Medvedi se hladijo v bazenu, zaposleni v zavetišču pa za dodatno osvežitev poskrbijo s hladnimi tuši in sadjem.

