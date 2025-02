20 vbodov in modrice: razsodili, da si je vzela življenje. Po 14 letih preobrat

Ellen Greenberg je bila, ko so jo našli brez znakov življenja, stara 27 let. Njeni starši so vseskozi vztrajali, da je bila umorjena. Več kot desetletje so se borili za spremembo sodbe. Po letih preiskave, številnih tožbah in spletni peticiji, patolog, ki je opravil njeno obdukcijo, pravi, da si je premislil, poroča CNN. Dr. Marlon Osbourne je po 14 letih podpisal dokument, v katerem pravi, da po preučitvi novih informacij v primeru ne verjame več, da si je Greenbergova vzela življenje sama. Njeni starši trdijo, da je šlo za zaroto za prikrivanje umora njihove hčerke in so zato zahtevali tudi odškodnino. Primer bodo tako preučili znova.

Toda filadelfijska policija je smrt že od začetka obravnavala kot samomor. Preiskovalci so bili prepričani, da je šlo za samomor, zato niso zaščitili sledi. Do vrnitve preiskovalcev je bilo stanovanje profesionalno očiščeno. Potencialni dokazi so bili pobrisani. Policija je vztrajala pri svoji odločitvi o samomoru – deloma zato, ker se je zdelo, da je bila Ellen sama, ko je umrla. A tudi to se je potem izkazalo za vprašljivo. Po posvetovanju s policisti je Osbourne tedaj spremenil mrliški list v samomor, kar je uradno obveljalo za razlog smrti.

Toda njeni starši tega zaključka niso sprejeli. Z njima so se strinjali števili strokovnjaki. Znani patolog Cyril Wecht je, kot poroča CNN, dejal, da je primer izjemno sumljiv in da spominja na umor. Rekonstrukcija kraja zločina je pokazala, da se zdi, da so njeno truplo premaknili. Drugi zunanji patolog, Wayne Ross, je opozoril na krvavitev v njenih vratnih mišicah, za katero je menil, da je posledica davljenja. Zapisal je, da so bile različne modrice na njenem telesu skladne s ponavljajočim se pretepanjem.

Po 14 letih pa je sodnik izdal sodbo, ki dovoljuje ponovno odprtje primera. Dr. Osbourne je namreč podpisal dokument, ki je spremenil njegovo dolgotrajno stališče glede smrti Greenbergove. Osbourne zdaj meni, da so ga nove informacije privedle do tega, da dvomi o prejšnji odločitvi in da je treba po njegovem strokovnem mnenju primer označiti kot nekaj drugega od samomora. Osburne naj bi tako rešil civilno tožbo z Greenbergovima, ki sta se ga zdaj odločila izpustiti iz tožbe.