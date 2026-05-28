Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

200 milijonov evrov globe: 'Čas je, da Temu začne upoštevati zakonodajo'

Bruselj, 28. 05. 2026 13.07 pred 1 uro 2 min branja 43

Avtor:
STA D.L.
Temu

Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Za plačilo kazni ima tri mesece časa.

Temu
Temu
FOTO: Shutterstock

Kot so navedli na komisiji, so se za globo odločili, ker Temu leta 2024 ocene tveganja za prodajo nezakonitih izdelkov ni opravil v skladu s standardi evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA).

Med drugim je ocena temeljila na splošnih informacijah o tveganjih, povezanih s spletno trgovino, namesto na specifičnih lastnostih Temujeve storitve.

Poleg tega so pri ocenjevanju močno podcenili, kako pogosto lahko potrošniki na platformi naletijo na nezakonite izdelke. V okviru t. i. skrivnostnega nakupovanja je Bruselj ugotovil, da zelo velik delež izbranih polnilcev elektronskih naprav ni uspešno opravil osnovnih varnostnih preizkusov. Velik delež preizkušenih otroških igrač pa je predstavljal srednje do visoko tveganje. Med drugim so kemikalije v igračah presegale dovoljene ravni.

Temu prav tako ni ustrezno ocenil, kako bi lahko zasnova delovanja njegove storitve, vključno s sistemom priporočanja, prispevala k povečanju tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov.

"Temujeva ocena tveganja podcenjuje konkretna tveganja, ni utemeljena na trdnih dokazih in ni celovita," je ob tem povedala pristojna podpredsednica Evropske komisije Henna Virkkunen. Tako regulatorji, uporabniki in javnost nimajo dovolj informacij o tem, kakšen bi lahko bil obseg škode, ki jo povzročajo nezakoniti izdelki, je dodala.

"Čas je, da Temu začne upoštevati zakonodajo," je še poudarila ob delnem zaključku preiskave, ki jo je komisija proti Temuju sprožila oktobra 2024.

Kitajski spletni trgovec, ki v skladu z DSA velja za zelo veliko spletno platformo, ima za plačilo kazni tri mesece časa. Prav tako do konca avgusta pa mora v Bruselj poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomanjkljivosti. Komisija bo nato v dveh mesecih določila, do kdaj bo moral to storiti.

Če pomanjkljivosti ne bo odpravil, bi ga lahko doletela dodatna kazen. Vendar pa viri na komisiji pričakujejo, da bo Temu izpolnil obveznosti in da dodatna kazen ne bo potrebna.

V spletnem velikanu so sicer v današnjem odzivu izpostavili, da odločitev komisije skrbno preučujejo in da bodo preverili vse možnosti, ki so jim zdaj na voljo. Vztrajajo, da so z regulatorji sodelovali konstruktivno. Izpostavili so še, da so v preteklosti uvedli dodatne ukrepe za okrepitev ocene tveganj, upravljanje platforme in zaščito uporabnikov.

Temu Evropska komisija globa digitalni trg varnost potrošnikov

Sobotna zapora na prehodu Brenner: pričakovani zastoji

Trije tankerji v Črnem morju domnevno tarča napada z droni

24ur.com Gašperinu za jemanje podkupnin pri tehničnih pregledih tri leta vikend zapora
24ur.com Kovačiču in Raščanu več kot tri leta zapora
24ur.com Bliža se zadnji rok za izplačilo regresa za letni dopust
24ur.com Dopolnilno zavarovanje: Triglav premijo viša na 45,52 evra, računal bo 35,67 evra
24ur.com Inšpektorat za delo v množično preverjanje izplačil regresa
24ur.com Veljavnost vinjet se podaljšuje za štiri mesece
24ur.com Zakoncema Tuš sodišče izreklo pogojni zaporni kazni
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI43

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mk791
28. 05. 2026 14.37
Popolnoma isti izdelki se za 10x višjo ceno (pre)prodajajo na Amazonu, Ebayu... Zakaj ne gre ameriškim podjetjem enaka kazen?
Odgovori
0 0
rok1211
28. 05. 2026 14.36
Temu je za reveže, najcenejši šrot večinima..kam smo prišli
Odgovori
-1
0 1
Samo navijač
28. 05. 2026 14.29
Temu in podobni so odlična zadeva. Protiutez požrešnim kapitalistom.
Odgovori
+4
4 0
suleol
28. 05. 2026 14.28
vrata si bomo povsod zaprli po navodilih amerjev in postali odvisni od njih 5x drazje bravo
Odgovori
+2
5 3
markan3
28. 05. 2026 14.30
to ste že 91 podpisali, slovenćek
Odgovori
-1
0 1
suleol
28. 05. 2026 14.35
ti men to
Odgovori
0 0
suleol
28. 05. 2026 14.35
kaj si pa ti podpisal a si pismen sploh
Odgovori
0 0
markan3
28. 05. 2026 14.35
tebi ja
Odgovori
0 0
4krogci
28. 05. 2026 14.26
sepravi bodo cene sle gor...kako bodo pol nasi spletni giganti za prodajo in vse mogoče influenserke preprodajal to isto robo? Bartog izdelek pri njih 35€ na temuju identicen, identicen proizvajalc 5€!!!
Odgovori
+2
3 1
juventina10
28. 05. 2026 14.26
iskala sem obroče za zavese,v nobeni trgovini jih niso imeli,pa sem bila primorana kupit na temu,tako to je.
Odgovori
+0
2 2
lokson
28. 05. 2026 14.25
A dajte ga srat. Ko pa zaradi podobnih zadev in predvsem dumpinga, kateri počasi ampak vztrajno uničuje EU gospodarstvo Trump po zdravju vpraša Kitajce, pa vsi skačete po luft. Kako zlagani smo, predvsem pa medijski svet.
Odgovori
+3
3 0
IS58
28. 05. 2026 14.23
V nasih trgovinah pa kupci kopujejo poceni stvari, ki so prav tako vprašljive. EU se boji konkurence.
Odgovori
+1
2 1
1butnskala
28. 05. 2026 14.18
bruslu se tresejo hlače
Odgovori
+0
2 2
peglezn
28. 05. 2026 14.18
upam, da se Slovenija bolj tesno poveže z Višegrajci in Avstrijo... ker EU bo šla kmalu v maloro.
Odgovori
+0
3 3
markan3
28. 05. 2026 14.19
VI ste za avstrijo BLKN
Odgovori
-1
1 2
LevoDesniPles
28. 05. 2026 14.16
lol bruslska elita zaradi svojih žepov drži vse za goltanc potem pa se čudi da vsi raje kupujemo kitajsko
Odgovori
+6
7 1
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
28. 05. 2026 14.13
Na koncu bo Temu kupil EU
Odgovori
+4
6 2
Levi so barabe
28. 05. 2026 14.11
Uničevati konkurenco je vse kar zna EU. Ker je nesposobna, neinovativna
Odgovori
+12
14 2
markan3
28. 05. 2026 14.08
asdfghjklč 28. 05. 2026 14.02 No, odseli se na kitajsko, nam pa EU pusti pri miru. Jaz bom zagovarjal EU, ker je na moji celini, sem evropejec in državljan EU-ja, in me ne zanima ne amerika, ne azija, ne kitajska ne nič. Hočem, da EU uspe, pa noben drug. Žalostno je, da nekdo, ki živi v EU, koristi vse možnje njene socialne transferje in ostale bonuse, vseeno zagovarja neko xy državo iz xy celine zato, da prevzame in prevlada nad EU ... Izdajalci. ***dokler bodo ovčiće bo tudi volna ***😁🦾🥂
Odgovori
+2
6 4
bu?e24 1
28. 05. 2026 14.14
Pa eu je sama seb največji sovražnik noben je ne bo uničiu prej kot ona sama sebe
Odgovori
+3
4 1
markan3
28. 05. 2026 14.20
as ti tut not padu 😁
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
28. 05. 2026 14.06
A so ti pajaci bruseljski kahki se bolj butasti.Se oravi bomo Evropejci plačevali 4 krat dražje Ì
Odgovori
+2
4 2
peglezn
28. 05. 2026 14.14
po moje bodo strupene igrače še vedno poceni, samo ne več na Temuju...
Odgovori
+3
3 0
4krogci
28. 05. 2026 14.35
Jah Dragićka seveda da so EU bruselski pajaci se bolj butasti.....to j et ainovativna desnica ki vodi EU!!
Odgovori
0 0
Logik
28. 05. 2026 14.05
200 miljonov? Kam jih bodo dal? Mogoče neizvoljenemu diktatorju v Ukrajini?
Odgovori
+7
10 3
300 let do specialista
28. 05. 2026 14.01
Ko evropski zafurani birokrati "skrbijo za nas", ki bomo kupovali isti dr.ek po 4x višji ceni, ker ta dr.ek je zaščitila sama Ursula. Zamaškarijada bruseljska je itak anarhistična mafija, kjer je ni zraven- KAZNUJE.
Odgovori
+9
10 1
Prelepa Soča
28. 05. 2026 14.00
Kako jim gre Temu v nos, kupcem pa prav nič.... enake, seveda kitajske proizvode, tudi 10x dražje, pa prodajajo evropski trgovci.
Odgovori
+14
14 0
Lolita
28. 05. 2026 13.58
ukinit prodajo teh poliesterskih oblačil
Odgovori
-3
3 6
bronco60
28. 05. 2026 13.55
Ja, potem je treba tudi EU trgovce kontrolirat, ker prodajajo kitajsko robo , enake NEkvalitete z desetkrat višjo ceno. Na pošteno povedo, za kaj gre.
Odgovori
+15
15 0
bibaleze
Portal
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
cekin
Portal
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725