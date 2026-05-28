200 milijonov evrov globe: 'Čas je, da Temu začne upoštevati zakonodajo'

Kot so navedli na komisiji, so se za globo odločili, ker Temu leta 2024 ocene tveganja za prodajo nezakonitih izdelkov ni opravil v skladu s standardi evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA).

Med drugim je ocena temeljila na splošnih informacijah o tveganjih, povezanih s spletno trgovino, namesto na specifičnih lastnostih Temujeve storitve.

Poleg tega so pri ocenjevanju močno podcenili, kako pogosto lahko potrošniki na platformi naletijo na nezakonite izdelke. V okviru t. i. skrivnostnega nakupovanja je Bruselj ugotovil, da zelo velik delež izbranih polnilcev elektronskih naprav ni uspešno opravil osnovnih varnostnih preizkusov. Velik delež preizkušenih otroških igrač pa je predstavljal srednje do visoko tveganje. Med drugim so kemikalije v igračah presegale dovoljene ravni.

Temu prav tako ni ustrezno ocenil, kako bi lahko zasnova delovanja njegove storitve, vključno s sistemom priporočanja, prispevala k povečanju tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov.

"Temujeva ocena tveganja podcenjuje konkretna tveganja, ni utemeljena na trdnih dokazih in ni celovita," je ob tem povedala pristojna podpredsednica Evropske komisije Henna Virkkunen. Tako regulatorji, uporabniki in javnost nimajo dovolj informacij o tem, kakšen bi lahko bil obseg škode, ki jo povzročajo nezakoniti izdelki, je dodala.

"Čas je, da Temu začne upoštevati zakonodajo," je še poudarila ob delnem zaključku preiskave, ki jo je komisija proti Temuju sprožila oktobra 2024.

Kitajski spletni trgovec, ki v skladu z DSA velja za zelo veliko spletno platformo, ima za plačilo kazni tri mesece časa. Prav tako do konca avgusta pa mora v Bruselj poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomanjkljivosti. Komisija bo nato v dveh mesecih določila, do kdaj bo moral to storiti.

Če pomanjkljivosti ne bo odpravil, bi ga lahko doletela dodatna kazen. Vendar pa viri na komisiji pričakujejo, da bo Temu izpolnil obveznosti in da dodatna kazen ne bo potrebna.

V spletnem velikanu so sicer v današnjem odzivu izpostavili, da odločitev komisije skrbno preučujejo in da bodo preverili vse možnosti, ki so jim zdaj na voljo. Vztrajajo, da so z regulatorji sodelovali konstruktivno. Izpostavili so še, da so v preteklosti uvedli dodatne ukrepe za okrepitev ocene tveganj, upravljanje platforme in zaščito uporabnikov.