200 vplivnih Rusov 'po ovinkih' do srbskega državljanstva

Novinarji srbske mreže za preiskovanje kriminala in korupcije Krik ter ruskega portala Pomembne zgodbe (Važnije historiji), ki deluje na spletni strani istories.media, so pregledali vse odločitve Srbije o podelitvi državljanstev od začetka leta 2022 do aprila 2025.

Odkrili so, da so 204 ruski državljani srbski potni list dobili po posebnem sklepu vlade. Ta se je pri svoji odločitvi sklicevala na zakon, ki omogoča podelitev državljanstva tujcem ne glede na izpolnitev siceršnjih pogojev, če je to pomembno za interes Srbije.

Med tistimi, ki so na ta način dobili državljanstvo in s tem možnost zaobiti omejitve, ki so jih nekatere države EU uvedle za ruske državljane zaradi vojne v Ukrajini, je več Rusov, povezanih s politično elito iz Kremlja, rusko varnostno službo (FSB) in vojaško industrijo. Med njimi so tudi posamezniki, ki so obogateli v vojni v Ukrajini, ter drugi poslovni velikani, piše Krik.