2024 v Italiji izginilo za 45.000 evrov ležalnikov. Zdaj so jih opazili v Albaniji

Nenavadna zgodba se je začela junija 2024, ko je iz kopališča Onde Chiare v mestu Reggio Emilia čez noč izginilo vseh 350 ležalnikov. Kljub preiskavi in številnim ugibanjem se je zdelo, da je oprema izginila brez sledu. Preobrat je prinesla italijanska turistka, ki je med dopustom na albanski obali v kraju Capo Rodoni opazila ležalnike z logotipom italijanskega kopališča. O odkritju je obvestila upravljavce bazena, ti pa so po fotografijah takoj prepoznali svojo opremo.

Dopust FOTO: Thinkstock

Ležalniki ostajajo na albanski plaži

Lastniki so nato najeli odvetnika, ki deluje v Albaniji, vendar jim tudi po dveh letih ležalnikov še ni uspelo dobiti nazaj. Po navedbah italijanskih medijev so na družbenih omrežjih še vedno objavljene fotografije, na katerih so isti ležalniki postavljeni na plaži in jih obiskovalci normalno uporabljajo. "Vemo, kje so naši ležalniki, vendar po dveh letih še vedno ne najdemo načina, da bi jih dobili nazaj," je za italijanske medije dejal lastnik kopališča Onde Chiare Enrico Cavazzoni.

Škoda ocenjena na 45.000 evrov

Tatvina je lastnikom povzročila precejšnjo finančno škodo. Vrednost izginulih ležalnikov ocenjujejo na približno 45.000 evrov, primer pa je postal ena bolj nenavadnih zgodb zadnjih let, saj se je ukradena oprema znašla v drugi državi in je tam očitno še vedno v uporabi. Kako so ležalniki pristali v Albaniji in kdo jih je tja prepeljal, za zdaj ostaja nepojasnjeno.

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