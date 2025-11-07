Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

21 evropskih letalskih družb se je zavezalo, da ne bodo več zeleno zavajale

Bruselj , 07. 11. 2025 17.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
2

Enaindvajseterica letalskih družb v EU se je zavezala, da bo prenehala uporabljati trditve, ki zavajajo potrošnike glede dejanskega vpliva delovanja sektorja na okolje. S tem se končuje preiskava Evropske komisije in mreže nacionalnih organov za varstvo potrošnikov, sprožena na podlagi pritožbe krovne evropske potrošniške organizacije.

Med enaindvajseterico letalskih prevoznikov so tudi nekateri veliki igralci. K spremembi praks so se tako zavezali Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, Swiss, TAP, Transavia France, Transavia, Volotea, Vueling in Wizz Air, so sporočili iz Bruslja.

S sprejetimi zavezami, ki so rezultat dialoga letalskih družb z Evropsko komisijo in mrežo nacionalnih organov za varstvo potrošnikov, se je zaključila poldrugo leto dolga preiskava komisije in nacionalnih potrošniških organov.

Ta je bila sprožena na podlagi pritožbe krovne evropske potrošniške organizacije BEUC, katere članica je tudi Zveza potrošnikov Slovenije. BEUC je skupaj s svojimi 23 članicami po podrobnem pregledu trditev največjih evropskih letalskih družb junija 2023 začel akcijo Green (f)lying (Zeleno letenje - zeleno laganje) proti zelenemu zavajanju.

Ryanair letalo
Ryanair letalo FOTO: Shutterstock

Po dveh letih spremljanja trga so junija letos ugotovili, da je sicer prišlo do nekaterih izboljšav, a je zeleno zavajanje letalskih družb še vedno razširjeno, so danes pojasnili v slovenski zvezi potrošnikov. BEUC in njene članice so zaznale številne prakse, ki po njihovem prepričanju kršijo direktivo EU o nepoštenih poslovnih praksah.

Tako so se trditve, da lahko doplačilo pri ceni vozovnice za podnebne projekte, ki jih financirajo letalski prevozniki, izravna, nevtralizira ali kompenzira izpuste ogljikovega dioksida med letom, izkazale za napačne.

Letalske družbe potrošnike zavajajo tudi, ko jim zaračunavajo višjo ceno zaradi prispevka k razvoju trajnostnih letalskih goriv. Takšna goriva namreč niso pripravljena za trg in bodo v najboljšem primeru predstavljala le manjši delež v rezervoarjih letal, poudarjajo v zvezi potrošnikov.

Zeleno zavajanje je tudi nakazovanje, da je letalski promet lahko trajnosten, odgovoren in zelen. Nobena od strategij, ki jih uporablja letalski sektor, trenutno ne more preprečiti izpustov toplogrednih plinov, so jasne potrošniške organizacije.

Omenjene letalske družbe so se zdaj zavezale, da bodo s temi zavajajočimi praksami prenehale, izpolnjevanje zavez pa bodo, prilagojeno vsaki letalski družbi posebej, spremljali nacionalni organi za varstvo potrošnikov. Da bi zagotovili enotno obravnavo na notranjem trgu, bodo pristojne ustanove proučile tudi delovanje drugih prevoznikov v EU in po potrebi zahtevale enake zaveze, so pojasnili pri Evropsko komisiji.

letalske družbe zeleno zavajanje
Naslednji članek

Ženska, ki je trdila, da je pogrešana Madeleine, kriva nadlegovanja

Naslednji članek

Streljanja in bombni napadi: na Švedskem več kot 17.000 članov kriminalnih tolp

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yon Dan
07. 11. 2025 19.27
Avijoni porabijo minimalno kerozina, za vzlet in spust, vmes letijo na prosto Teslino energijo. Ena največjih laži.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
07. 11. 2025 18.25
+2
Članek brez repa in glave in vsebine!
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330