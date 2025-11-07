21 evropskih letalskih družb se je zavezalo, da ne bodo več zeleno zavajale

Ta je bila sprožena na podlagi pritožbe krovne evropske potrošniške organizacije BEUC, katere članica je tudi Zveza potrošnikov Slovenije. BEUC je skupaj s svojimi 23 članicami po podrobnem pregledu trditev največjih evropskih letalskih družb junija 2023 začel akcijo Green (f)lying (Zeleno letenje - zeleno laganje) proti zelenemu zavajanju.

S sprejetimi zavezami, ki so rezultat dialoga letalskih družb z Evropsko komisijo in mrežo nacionalnih organov za varstvo potrošnikov, se je zaključila poldrugo leto dolga preiskava komisije in nacionalnih potrošniških organov.

Med enaindvajseterico letalskih prevoznikov so tudi nekateri veliki igralci. K spremembi praks so se tako zavezali Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, Swiss, TAP, Transavia France, Transavia, Volotea, Vueling in Wizz Air, so sporočili iz Bruslja.

Po dveh letih spremljanja trga so junija letos ugotovili, da je sicer prišlo do nekaterih izboljšav, a je zeleno zavajanje letalskih družb še vedno razširjeno, so danes pojasnili v slovenski zvezi potrošnikov. BEUC in njene članice so zaznale številne prakse, ki po njihovem prepričanju kršijo direktivo EU o nepoštenih poslovnih praksah.

Tako so se trditve, da lahko doplačilo pri ceni vozovnice za podnebne projekte, ki jih financirajo letalski prevozniki, izravna, nevtralizira ali kompenzira izpuste ogljikovega dioksida med letom, izkazale za napačne.

Letalske družbe potrošnike zavajajo tudi, ko jim zaračunavajo višjo ceno zaradi prispevka k razvoju trajnostnih letalskih goriv. Takšna goriva namreč niso pripravljena za trg in bodo v najboljšem primeru predstavljala le manjši delež v rezervoarjih letal, poudarjajo v zvezi potrošnikov.

Zeleno zavajanje je tudi nakazovanje, da je letalski promet lahko trajnosten, odgovoren in zelen. Nobena od strategij, ki jih uporablja letalski sektor, trenutno ne more preprečiti izpustov toplogrednih plinov, so jasne potrošniške organizacije.

Omenjene letalske družbe so se zdaj zavezale, da bodo s temi zavajajočimi praksami prenehale, izpolnjevanje zavez pa bodo, prilagojeno vsaki letalski družbi posebej, spremljali nacionalni organi za varstvo potrošnikov. Da bi zagotovili enotno obravnavo na notranjem trgu, bodo pristojne ustanove proučile tudi delovanje drugih prevoznikov v EU in po potrebi zahtevale enake zaveze, so pojasnili pri Evropsko komisiji.