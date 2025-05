Britanka zaprta v Šrilanki: spanje med stenicami in na betonu, vedro namesto tuša ...

Mlada Britanka, ki ji v Šrilanki grozi več let zapora, potem ko so v njenih kovčkih našli mamila v vrednosti skoraj milijona evrov, kliče na pomoč. Iz zapora je sporočila, da je obupana in da so ji mamila podtaknili. Britanskim novinarjem je v intervjuju razkrila grozne razmere, v katerih se je znašla.

21-letno Londončanko Charlotte May Lee so prejšnji teden aretirali v Colombu, potem ko je policija v njeni prtljagi našla 46 kilogramov sintetične oblike konoplje. Lee, nekdanja stevardesa, je prispela v Šrilanko z letom iz Bangkoka. Na letališču so jo aretirali in odpeljali v pripor. Trenutno je v zaporu v Negombu, kjer čaka na zaslišanje.

Trdi, da so ji drogo podtaknili

V pogovoru za Daily Mail iz ženskega dela razvpitega zapora je Lee zagotovila, da ni vedela, da so v njeni prtljagi mamila. Kot trdi, so ji to podtaknili in da nikoli ni videla droge, ki naj bi jo tihotapila. Kot trdi, je bila, ko so jo na letališču ustavili, šokirana, saj je mislila, da so v kovčku le njene stvari. Kot pripoveduje, je kovčke spakirala že prejšnjo noč, jih pustila v hotelski sobi in odšla. Zjutraj jih ni več pregledala. Prepričana je, da so ji drogo podtaknili v tem času, še več, trdi, da ve, kdo ji je to podtaknil. Kot je pojasnjevala novinarju, je delala na križarki za zabave na Tajskem, ker pa ji je 30-dnevna viza skorajda pretekla, se je odločila za čas , dokler ji vize ne obnovijo, odpotovati na Šri Lanko. Izbrala jo je, ker je blizu in ker tam še ni bila. Kot je dejala, je prepričana, da so ji drogo podtaknili ljudje, ki bi jo morali tam pričakati. Namesto tega pa je pristala v zaporu.

Grozne razmere: spanje med stenicami in na betonu, začinjena hrana, vedro namesto tuša ...