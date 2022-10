21-letnega Iranca ustrelili, ker je strgal plakat z vrhovnim voditeljem

Erfanovi materi Farzaneh Barzekar so uradniki povedali, da so ga kmalu po protestu sprejeli v bolnišnico, je vir povedal za BBC. Medicinske sestre v bolnišnici ji niso znale povedati, kje se nahaja, po urah iskanja pa je pred operacijsko dvorano našla njegova s krvjo prepojena oblačila in omedlela.

Umrl zaradi strelne rane

Vir je povedal, da je Erfan umrl zaradi hudih poškodb ledvic in vranice, ki jih je povzročila strelna rana v hrbet. Dodali so, da je bila krogla izstreljena z razdalje pet metrov. Po navedbah vira so oblasti dva dni pozneje Erfanovo truplo izročile njegovi družini, toda pod pogojem, da bodo imeli miren pogreb.

Vir je povedal tudi, da so varnostne sile pritiskale nanje, naj povedo, da je bil Erfan očividec, ki so ga ustrelili uporniki, kot so protestnike poimenovali iranski voditelji. Družini naj bi pogreb dovolili predvsem zato, ker je bil Erfanov oče veteran iransko-iraške vojne, ki še vedno trpi zaradi izpostavljenosti kemičnemu orožju in posttravmatske stresne motnje.