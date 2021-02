21-letnica kot najmlajša ženska samostojno preveslala Atlantski ocean

21-letna Britanka Jasmine Harrison je podrla svetovni rekord in postala najmlajša ženska, ki je solo preveslala Atlantski ocean. V soboto je zaključila 4.800 kilometrov dolgo pot od Španije do Antigve, za katero je potrebovala 70 dni, 3 ure in 48 minut.

V soboto je Harrisonova tako zaključila Talisker Whisky Atlantic Challenge 2020 in kot najmlajša ženska, ki je samostojno preveslala katerikoli ocean, podrla nov svetovni rekord, so sporočili organizatorji Atlantic Campaigns. Med potjo je skoraj prišlo do trka z vrtalno ladjo, dvakrat se je skoraj prevrnila, porabila pa je ogromno arašidovega masla in Nutelle, je Harrisonova zapisala na Twitter. Harrisonova prihaja iz mesteca Thirsk, v severnem Yorkshiru v Angliji, ki sicer nima izhoda na morje. Za sodelovanje v izzivu pa se je odločila, ko je med poučevanjem plavanja na Karibih videla zaključek dirke 2018. Poleg učenja plavanja je občasno delala tudi kot natakarica v baru. "Kadar nisem v službi, rada raziskujem nove kraje in si ustvarjam lastne izzive," je zapisala, preden se je odpravila na pot."Veliko ljudi misli, da samo zato, ker sem mlada ali pa zato ker sem ženska, nečesa ne morem storiti in prav zato sem se odločila za ta izziv," je še zapisano na spletni strani organizatorjev. "Ni me navdihnilo le opazovanje in navijanje ob zaključku dirke, ampak tudi pogovor z družinskim članom fanta, ki je pravkar zaključil izziv. Povedal mi je, kako neverjetna izkušnja je to. Vprašala sem se, zakaj tega ne bi storila tudi jaz," je zapisala. Na svojo Facebook stran je zapisala še, da upa, da bo"mlade navdihnila in jim pokazala, da je v redu, če se stvari lotimo sami".