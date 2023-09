Ubita 21-letnica pisala prijateljici: 'Res mislim, da ni normalen'

Preiskovalni sodnik je zoper mladega policista, ki je s službeno pištolo ustrelil 21-letno dekle, odredil enomesečni pripor. Po navedbah hrvaške policije naj bi 27-letnik žrtev ustrelil po nesreči, državno tožilstvo pa sumi, da jo je umoril. Medtem so v javnost prišla sporočila med policistom in dekletom ter njeno prijateljico. 21-letnica je svoji prijateljici potožila, da je policist posesiven in obsesiven.

V stanovanju v Osijeku je v sredo zvečer umrla 21-letna ženska, ob prihodu policistov pa je bil ob njej 27-letni policist. Ta je sprva trdil, da je dekle storilo samomor, nato pa je večkrat spremenil svojo zgodbo in na koncu priznal, da jo je ustrelil on. Policija 27-letnika ni ovadila zaradi umora. Po njihovih trditvah naj bi policist 21-letnico ustrelil po nesreči, in sicer zaradi neprevidnega ravnanja s službeno pištolo. PREBERI ŠE Policist, ki je ustrelil 21-letnico, večkrat spremenil svojo izjavo Z njimi se ne strinja državno tožilstvo, ki 27-letnika sumi umora. Preiskovalni sodnik je tako včeraj zanj odredil enomesečni preiskovalni pripor. Čeprav so hrvaški mediji sprva poročali, da sta bila umrla in policist v razmerju, sta se, kot kaže, poznala le kratek čas. Hrvaški portal Index.hr je namreč pridobil sporočila, ki sta si jih izmenjala 21-letna Mihaela Berak in 27-letni Marko Smažil, prav tako pa tudi sporočila, ki jih je Mihaela poslala svoji prijateljici. icon-expand 27-letnik je 21-letnico ubil v stanovanju (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock Po poročanju Indexa je Mihaela svoji prijateljici večkrat potožila, da je posesiven in obseden. "Jezi me, ker nenehno išče nekakšno potrditev, da mi je dovolj, da sem srečna z njim. Kaj hudiča vem. Kot da sva v zvezi," se glasi sporočilo. Prijateljica jo je nato vprašala, koliko časa se že pogovarjata, Mihaela pa ji je odgovorila, da šele štiri dni. "Ne rečem, da ga žalim ali ponižujem, ampak res mislim, da ni normalen. Je obsesiven, posesiven, moteč. Manipulativen," je v drugem sporočilu zapisala 21-letnica. "Mihaela, ne delam drame, rekel sem, da sem zdaj predan samo tebi. Nočem te motiti, ampak ti si super punca in uživam v tvoji prisotnosti. Ne bom ti več pisal, ko me želiš videti ali slišati, sem tu," se glasi eno od sporočil, ki ga je policist poslal Mihaeli, potem ko sta se sprla. Po informacijah Indexa je osiješka policija prejela omenjena sporočila med žrtvijo, policistom in njeno prijateljico, a jih javno še niso komentirali. Odvetnik 27-letnika je za hrvaški portal povedal, da z vsebino posnetkov še ni bil seznanjen, policija pa njegovega klienta o njih ni zaslišala.