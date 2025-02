V rdečem BMW-ju z 230 km/h divjal po Dunaju, lovilo ga je več patrulj

21-letni avstrijski državljan je v petek pozno zvečer sprva divjal po avtocesti A23. V predoru Stadlauer je storil več prekrškov, ki so vzbudili pozornost policijske patrulje v civilnem vozilu. Policisti so nato voznika BMW skušali zaustaviti, a je ta močno pospešil in zapeljal z avtoceste na eno od ulic v stanovanjski četrti Donaustadt, poroča avstrijski Heute.

V naselju je nato še pospešil in v nekem trenutku vozil 230 kilometrov na uro. Med divjo vožnjo je večkrat zapeljal tudi na nasprotni vozni pas in ogrožal druge voznike. Patrulji v civilu sta se v lovu za prehitrim voznikom pridružili še dve policijski vozili, z modrimi lučmi pa so ga pozivali, naj ustavi, preden bi prišlo do nesreče.

V rdečem BMW-ju M3 sta bila poleg voznika še dva sopotnika, ki sta bila poročanju Heute zelo prestrašena. Kot je povedal tiskovni predstavnik dunajske policije, sta voznika skušala prepričati, naj vozilo ustavi, a ju ni upošteval.