21-letnik umrl po tem, ko je s kros motorjem v gozdu zapeljal v napeto bodečo žico

Reševalci, ki so prihiteli na mesto nesreče, so mu nudili prvo pomoč, a je bilo prepozno, so sporočili z lokalne policijske postaje.

Mladeniči iz bližnje vasi Brnelić so se tudi tokrat z motorji za kros vozili po gozdnih poteh, v dolino, proti asfaltirani cesti. In tam jih je pričakala nastavljena smrtonosna past. Fant, ki se je vozil kot prvi v vrsti, je žico uspel še pravočasno opaziti in se ji izogniti, Dorian ni imel te sreče. Pasti ni videl in se je vanjo zapletel. 21-letnika je napeta bodeča žica najprej vrgla z motocikla, pri čemer se je hudo poškodoval, je za hrvaški medij povedal pretresen domačin. "Prizor je bil grozljiv."

V zvezi s smrtjo 21-letnika, ki je umrl med vožnjo z motociklom, poteka kriminalistična preiskava. Hrvaški mediji navajajo, da prvi izsledki kažejo na to, da se je zgodilo nekaj neobičajnega - da za njegovo smrt ni kriva 'klasična' prometna nesreča. Preiskava pa bo pokazala tudi, kdo in zakaj je na gozdni poti nastavil žico.

Na mestu njegove smrti, ob gozdni poti, zdaj gorijo sveče, ki so jih v spomin na 21-letnika prižgali sorodniki in prijatelji. "Nikogar ne morem obtoževati, saj še sami ničesar ne vemo. Preiskava je v teku in bo pokazala, kaj točno se je zgodilo. A če je res, da je nekdo na gozdno pot napel žico, to ni normalno. Če naj bi bilo nekaj ograjeno, bi to moralo biti ustrezno označeno," pravi mama.

Vest o Dorianovi nesreči so z žalostjo sprejeli njegovi prijatelji. Bil je dober in požrtvovalen mladenič, odličen prijatelj, pripovedujejo.

Bodeča žica naj bi bila v gozdu nastavljena že dalj časa, le da je bila prej postavljena nižje - na višini kolen, zdaj pa je bila višje - v višini zgornjega dela trupa oziroma vrata, je za 24sata dejal eden od vaščanov. Ženska, ki živi v bližini mesta tragedije, pripoveduje, da se mladi z motorji za kros in kolesi pogosto vozijo po gozdu, a da doslej nikogar niso motili. Navadno se jih sicer vozi po pet ali šest v skupini, v nedeljo pa je slišala zvok dveh motociklov. Kmalu so sledili še zvoki sirene reševalcev in policije.