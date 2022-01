21-letnik z vrvico zadušil 17-letnika

V soboto so v pritličnih prostorih stanovanjske stavbe v Ulici Rittmayer v Trstu, v kateri obratuje tudi hostel, našli truplo 17-letnega Roberta Trajkovica. Kot poroča Primorski dnevnik, je tržaško tožilstvo v zvezi z njegovo smrtjo že pridržalo 21-letnega fanta. Že isti dan so osumljenca zaslišali, a so zaslišanje zaradi njegove slabosti – odpeljali so ga v katinarsko bolnišnico – prekinili, zaslišanje pa nadaljevali v nedeljo dopoldan.