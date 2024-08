21-letnik zbil romarki na poti v Sinj, pobrali sta se in nadaljevali pot

Po podatkih splitske policije se je nesreča zgodila okoli pol štirih zjutraj. Počilo je v občini Dicmo, na državni cesti med Splitom in Solinom, ki jo hrvaški mediji pogosto imenujejo tudi "cesta smrti". Tokrat scenarij na srečo ni bil tako črn. Je pa 21-letnik, ki je vozil iz Sinja proti Splitu, nenadoma izgubil oblast nad vozilom in z audijem zletel s ceste, pri tem pa zadel dve peški, ki sta hodili po pločniku proti Sinju.

Zdravniki so potrdili, da sta ju kljub silovitemu trčenju dobro odnesli, obe sta utrpeli le lažje poškodbe. Kot poroča net.hr, je šlo za ženski, ki sta se v Sinj odpravili na romarsko pot v času Marijinega vnebovzetja. Obe sta zavrnili nadaljnjo oskrbo in nadaljevali pot proti svetišču v Sinju, kamor so se sinoči zgrinjale množice.

Vozniku so takoj odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar se je izkazalo, da praznika ni proslavljal s kozarcem v roki. Za volan je sedel trezen, vendar preutrujen, moral bo k sodniku za prekrške.

Omenjeni portal sicer poroča še, da je hrvaška policija vso noč dežurala in spremljala romarje na poti proti izbranim ciljem ob tem zanje velikem prazniku.