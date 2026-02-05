Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

21 prijateljev, vsi postali lotomilijonarji

Bruselj, 05. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lea Marušič
21 prijateljev lotomilijonarjev

Si predstavljate, da s skupino prijateljev zadanete glavni dobitek na lotu? Sanje so se uresničile enaindvajsetim Belgijcem. Še posebej, ker je vsak izmed njih postal milijonar. Zdaj jih čakajo sladke skrbi, razdeliti 123 milijonov evrov na 21 delov. Zakaj igrajo skupaj in kaj nameravajo z denarjem storiti?

Ubrali so posebno taktiko. Igro igrajo že tri leta, toda samo takrat, ko je znesek večji od 100 milijonov. Lastnica lokala je tako že iz navade preverila, če so kaj osvojili. "In na četrtem je pisalo "čestitke", brez zneska ... In potem sem se začela tresti. Ja, to je znak, da si zadel veliko vsoto. Potem sem pogledala številke in dobesedno poskakovala od veselja," je z nasmehom povedala.

Vseh pet številk in obe zvezdični številki so zadeli natančno. 21 prijateljem iz Belgije se je tako nasmehnil vrtoglavi dobitek. Vsak prejme skoraj 6 milijonov evrov.

"Daj no, moram nekaj spiti," je navdušeno dejal eden izmed njih. Še isti večer so se zbrali v lokalu in nazdravili na srečo.

"Samo kričal je: 'Zadel si 5,8 milijona!' Rečem: 'Daj no, stari, ravnokar sem v postelji.' 'Ja, ampak ne, ne, pridi sem, pridi sem.' Torej sem sinoči prišel sem v Sportpaleis, da bi spil kozarec dobrega šampanjca in Fourchette z drugimi zmagovalci. In potem sem poskušal zaspati, ampak sploh nisem spal," je povedal eden od zmagovalcev Tom.

Zmagovalci imajo zdaj 20 tednov časa, da prevzamejo dobitek. Kako bodo milijone zapravili?

"Mislim, da bom kdaj družino povabil na večerjo. Lepo večerjo. In morda celo šel na izlet s prijatelji," pravi zmagovalec Ivan. Njegov prijatelj Fernand pa je dejal, da bo kupil novo kolo.

Nekateri še nimajo načrtov, čakajo, da milijoni zares padejo na njihove bančne račune. Preveč niso želeli razkriti, le to, da upajo, da z denarjem ne bodo ravnali nespametno. Za zdaj so investirali zgolj v mehurčke.

loto dobitek belgijci milijonarji

Na delovnih obiskih v Sloveniji trije evropski komisarji

Januar 2026 med deseterico najmanj osončenih v zadnjih 65 letih

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo
Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Kdo ima prav: Lana ali Nuša?
Kdo ima prav: Lana ali Nuša?
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
dominvrt
Portal
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Stari recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515