21 prijateljev, vsi postali lotomilijonarji

Ubrali so posebno taktiko. Igro igrajo že tri leta, toda samo takrat, ko je znesek večji od 100 milijonov. Lastnica lokala je tako že iz navade preverila, če so kaj osvojili. "In na četrtem je pisalo "čestitke", brez zneska ... In potem sem se začela tresti. Ja, to je znak, da si zadel veliko vsoto. Potem sem pogledala številke in dobesedno poskakovala od veselja," je z nasmehom povedala.

Vseh pet številk in obe zvezdični številki so zadeli natančno. 21 prijateljem iz Belgije se je tako nasmehnil vrtoglavi dobitek. Vsak prejme skoraj 6 milijonov evrov.

"Daj no, moram nekaj spiti," je navdušeno dejal eden izmed njih. Še isti večer so se zbrali v lokalu in nazdravili na srečo.

"Samo kričal je: 'Zadel si 5,8 milijona!' Rečem: 'Daj no, stari, ravnokar sem v postelji.' 'Ja, ampak ne, ne, pridi sem, pridi sem.' Torej sem sinoči prišel sem v Sportpaleis, da bi spil kozarec dobrega šampanjca in Fourchette z drugimi zmagovalci. In potem sem poskušal zaspati, ampak sploh nisem spal," je povedal eden od zmagovalcev Tom.

Zmagovalci imajo zdaj 20 tednov časa, da prevzamejo dobitek. Kako bodo milijone zapravili?

"Mislim, da bom kdaj družino povabil na večerjo. Lepo večerjo. In morda celo šel na izlet s prijatelji," pravi zmagovalec Ivan. Njegov prijatelj Fernand pa je dejal, da bo kupil novo kolo.

Nekateri še nimajo načrtov, čakajo, da milijoni zares padejo na njihove bančne račune. Preveč niso želeli razkriti, le to, da upajo, da z denarjem ne bodo ravnali nespametno. Za zdaj so investirali zgolj v mehurčke.