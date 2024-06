Rusi zapluli v kubanske vode, Kubance pozdravili z 21 salvami

Ruska flota vojaških ladij je dosegla kubanske vode. Štiri plovila, med njimi jedrska podmornica Kazan in fregata Admiral Gorškov, so ob vplutju izstrelili 21 salv, Kubanci pa so odgovorili z ognjem iz kolonialne utrdbe iz 18. stoletja, kjer je nekoč svoj urad imel Che Guevara. Ladji je na znamenitem havanskem trgu Malecón pričakala kubanska množica, prisotni so bili tudi ruski diplomati in njihovi družinski člani, ki so mahali z ruskimi zastavi in vzklikali: "Rusija! Rusija!"

Kubanski uradniki so obisk ruske flote napovedali že nekaj časa nazaj, in dodali, da so taki obiski prijateljskih držav "običajna praksa". Ob tem so poudarili, da podmornica Kazan ne nosi jedrskega orožja in ne predstavlja regiji nobene nevarnosti. Vodilno fregato, okrašeno z rusko in kubansko zastavo, so pozdravili s salvami iz 21 topov, ruski mornarji na krovu pa so stali v vojaški formaciji. Do kdaj bodo ruske ladje ostale v regiji, nihče ne ve, ameriški uradniki pa sklepajo, da bodo ostale čez celo poletje in se morda ustavile tudi v Venezueli. Podmornica Kazan in fregata Admiral Gorškov sta med najsodobnejšimi ruskimi vojaškimi ladjami, zgrajeni sta bili leta 2017 oziroma 2018. Podmornica naj bi bila najtišja v ruski mornarici, fregata pa naj bi lahko nosila njihove najnovejše hipersonične rakete Zircon.

Rusija je dolgoletna zaveznica Venezuele in Kube, njene vojaške ladje pa tudi letala niso redko videna na Karibih. Misija ruske flote prihaja le slaba dva tedna po tem, ko je ameriški predsednik Joe Biden Ukrajini dovolil, da uporabi orožje, ki so ga zagotovile ZDA, za napade v Rusiji. Ameriška odločitev je bila v Rusiji slabo sprejeta, ruski predsednik Vladimir Putin pa je opozoril, da bi se njegova vojska lahko odzvala z drugimi ukrepi po svetu. "Vojne ladje so za Washington predvsem opomin, da je neprijetno, če se nasprotnik vmešava v vaš okoliš," je zadevo komentiral Benjamin Gedan, direktor programa za Latinsko Ameriko pri think tanku Wilson Center. "Prav tako opozarja ameriške nasprotnike Kubo in Venezuelo, da je Moskva na njihovi strani." V ruski vojaški in obrambni doktrini imajo Latinska Amerika in Karibi pomembno mesto, saj področje, ki sicer velja za področje pod vplivom ZDA, deluje kot protiutež dejavnostim Washingtona v Evropi. A čeprav flota vključuje jedrsko podmornico, so uradniki ameriške administracije poudarili, da so obveščevalne agencije potrdile, da nobeno plovilo trenutno ne nosi jedrskega orožja. Uradnik, ki je govoril za AP pod pogojem anonimnosti, je dejal, da ruske ladje "ne predstavljajo neposredne grožnje ZDA".

Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva je potrdil, da so ruski obiski v pristanišču na Kubi "rutinski pomorski obiski", hkrati pa tudi priznal, da so se ruske vojaške vaje okrepile "zaradi ameriške podpore Ukrajini in vojaških vaj Nata". Rusija in Kuba sta zaveznici že od nekdaj. Nedavno je Moskvo tudi obiskal kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez, sprejel ga je ruski kolega Sergej Lavrov. Slednji se mu je zahvalil za kubansko stališče glede vojne v Ukrajini. "Havana je od samega začetka podala oceno dogajanja in navedla povsem pravilne, resnične razloge za to, kar se je dogajalo v Ukrajini in kar je Zahod pripravljal že več let," je poudaril Lavrov.