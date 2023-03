Med sprehodom po plaži odkril 214 let staro školjko

Na obali Floride so našli 214 let staro školjko. Njeno starost so znanstveniki določili glede na število obročkov na njeni lupini. Ime je dobila po nekdanjem ameriškem predsedniku. Tako imenovane islandske školjke Arctica islandica sicer živijo več kot 200 let, domnevna najstarejša med njimi pa je "praznovala" celo 507. rojstni dan.

Blaine Parker, pripadnik AmeriCorps (programa civilne družbe za vključitev odraslih v javno služno s ciljem pomagati drugim) se je s svojo družino sprehajal po floridski plaži, ko so naleteli na školjko. Blaine Parker z 214-letno školjko Znanstveniki so po pregledu plasti na njeni lupini ugotovili, da šteje častitljivih 214 let. Živi že od leta 1809, ko se je rodil tudi nekdanji ameriški predsednik Abraham Lincoln. In po njem je tudi dobila ime: Aber-clam Lincoln (clam v prevodu pomeni školjka). Starostnico so spustili nazaj v Mehiški zaliv. Školjka Aber-clam Lincoln Še zdaleč pa školjka ni rekorderka. Za najstarejšo pripadnico vrste velja 507 let stara Ming, ki se je "rodila" leta 1499 v času istoimenske kitajske dinastije, po kateri je tudi dobila ime. Našli so jo pred 17 leti ob obali Islandije in razglasili za najstarejšo žival na svetu. Njeno življenje se je tragično končalo, ko so jo znanstveniki v želji po nadaljnjem preučevanju staranja odprli. Školjka Ming Školjke so sicer ključne za razumevanje podnebnih sprememb, saj vzorci obročev na njihovih lupinah razkrivajo, kako se je skozi čas spreminjala temperatura oceanov.