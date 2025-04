V Srbiji mineva pet mesecev od padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je skupno zahteval 16 življenj. Spominske slovesnosti potekajo po vsej državi, v Novem Sadu pa državljani na kraju nesreče polagajo cvetje in prižigajo sveče. Spomnili so, da niti po petih mesecih še nihče ni odgovarjal za nesrečo.

V številnih mestih po državi so se žrtvam tragedije ob 11.52, uri, ko se je zrušil nadstrešek, danes poklonili s 16 minutami molka.

Celotno Srbijo so po nesreči zajeli množični študentski protesti FOTO: AP icon-expand

K spominskemu shodu pred železniško postajo v Novem Sadu je pozvala tamkajšnja opozicija, ki je izpostavila, da niti po petih mesecih še nihče ni odgovarjal za nesrečo. "150 dni žalosti in bolečine. 3600 ur boja za pravico in resnico. 216.000 minut, a nobene odgovornosti," so opozorili v sporočilu za javnost. Novosadski študenti za drevi načrtujejo spominski pohod, beograjski gimnazijci pa bodo do 19. ure blokirali avtocesto.

V Kragujevcu poteka blokada dveh prometnih križišč, študenti v Nišu pa so se sprehodili do tamkajšnje železniške postaje in med 16-minutno tišino pred vhod vsako minuto položili po eno vrtnico, še poročajo srbski mediji. V zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu je 1. novembra lani umrlo 14 ljudi, trije so bili huje ranjeni. Tragedija je močno pretresla srbsko javnost, odmevala pa je tudi v regiji in širše. Dve izmed treh oseb, ki so bile hudo poškodovane, sta kasneje umrli, s čimer je število smrtnih žrtev doseglo 16.