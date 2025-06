Sumljiva smrt 22-letnika v Sloveniji, družina dvomi v ljubljanskega patologa

Družina Lorenza Balbonija ne verjame, da je smrt 22-letnika povzročila zastrupitev s hrano, in zahteva novo obdukcijo. Mladenič iz Piacenze je nenadoma umrl pred manj kot mesecem dni, ko je bil na počitnicah v Sloveniji. 22-letnik naj bi se med obiskom Slovenije kopal v Bohinjskem jezeru.

Kje vse najdemo cianobakterije in ali so nevarne za ljudi?

Novico je poročal časopis Liberta iz Piacenze, ki je navedel, da družina in fantovo dekle ne verjamejo rezultatom obdukcije, ki jo je opravil patolog v bolnišnici v Ljubljani, ki je smrt pripisal zelo hudi zastrupitvi s hrano in posledični ter uničujoči notranji krvavitvi.

Sum izhaja tudi iz dejstva, da je isti zdravnik na mrliškem listu, ki je potreben za prevoz trupla, zapisal "Vzrok smrti: neznan".

"Ne moremo sprejeti, da je Lorenzo umrl zaradi 'neznanega vzroka'. To je absurdno, prosimo za odgovore," pojasnjuje družina in navaja, da so poslali e-pošto sodniku, ki primer spremlja v Rimu.

"Obrnili smo se na odvetnico Mario Letizio Pellacani, nato pa smo prek senatorke Elene Murelli iz Podenzana, ki je bila sposobna pokazati globoko človečnost, stopili v stik tudi z odvetniško pisarno Giulie Bongiorno v Milanu," so dodali.