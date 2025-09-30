22-letni obtoženi morilec Charlieja Kirka se ni izrekel o krivdi

Odvetnica po uradni dolžnosti Kathryn Nester je sodišču povedala, da bo obrambna ekipa potrebovala več časa za pregled dokaznega gradiva, poroča televizija CBS.

"Dokler ne bomo razumeli, s čim točno imamo opravka in koliko moramo predelati, bo za nas težko podati razumno oceno, kdaj bomo pripravljeni za predhodno zaslišanje," je povedala sodniku. Ta je določil, da se mora Robinson na naslednjem zaslišanju, ki bo 30. oktobra, zglasiti v živo in ne več na daljavo.

Robinson se je po Kirkovi smrti sam predal policiji. Tožilstvo je od takrat razkrilo kratka sporočila in DNK dokaze, ki po njihovem mnenju povezujejo Robinsona z umorom.