22-letnici morski pes med potapljanjem odgriznil nogo

22-letnica in njena prijateljica sta podvodni svet raziskovali v okolici letovišča Blue Haven Resort na otoku Providenciales, ki je del otočja Caicos in se nahaja severno od Haitija in Dominikanske republike.

Kot je sporočila tamkajšnja policija, se je napad zgodil okoli 15. ure, zaposleni v letovišču pa so takoj poklicali reševalce.

Žensko, sicer državljanko ZDA, so prepeljali v bolnišnico, njena prijateljica pa po poročanju Sky News ni resneje poškodovana. Iz letovišča so sporočili, da žrtev ni bila njihova gostja in da je na območje prišla s podjetjem, ki organizira izlete.

Za kakšnega morskega psa gre, še ni informacij.