22 metrov nad tlemi: s pokvarjenega vlakca smrti so jih reševali 40 minut

Nekateri imajo bolj, drugi pa manj radi adrenalinske podvige. V tematskih parkih običajno lahko vsak najde kaj zase. A tudi tiste, najbolj pogumne, verjetno sem in tja prešine misel: "Kaj pa, če se kaj pokvari?" Prav to se je zgodilo skupini ljudi, ki je sedla na "največji in najboljši" vlakec smrti v tematskem parku Adventure Island na vzhodu Anglije. Da so jih rešili s slabih 22 metrov višine, so potrebovali dobrih 40 minut.

V tematski park Southend Adventure Island v Essexu so se obiskovalci odpravili, da bi jim različne atrakcije in vlakci smrti pognali kri po žilah. Lahko bi rekli, da so dobili več, kot so pričakovali. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili posnetki atrakcije, imenovane Rage. S posnetkov je razvidno, da se je vlakec ustavil na poti na vrh, tako da je skupina ljudi obtičala obrnjena proti nebu. Kmalu po tem, ko se je vlakec smrti zaustavil, se je začela reševalna akcija. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ta specifičen vlakec, ki se, kot že omenjeno, imenuje Rage, park sicer oglašuje kot "največji in najboljši" vlakec smrti v parku. Ljubitelje adrenalina naj bi navdušil s številnimi zavoji, obrati in neverjetno hitrostjo. Marc Miller, generalni direktor skupine Stockvale, ki upravlja park Adventure Island, je povedal, da se je vlakec na dvigalu ustavil nekaj po 14. uri. "Naša visoko usposobljena ekipa je nemudoma sprožila načrt evakuacije med vožnjo, ki so ga potrdili vodje za zdravje in varnost, pa tudi enota za zaščito in reševanje v Essexu," je povedal. "Vse obiskovalce smo nazaj na tla, žive in zdrave, spravili v 40 minutah," je še dejal Miller. icon-expand Tematski park Adventure Island FOTO: Shutterstock Ena od obiskovalk parka je povedala, da je akcija sicer stekla relativno mirno. "Osebje jih je mirilo, ni bilo kričanja ali množične histerije, čeprav se je okoli vlakca zbralo veliko ljudi. Nikoli se še nisem peljala s tem vlakcem smrti in zdaj se tudi ne nameravam več," je povedala za portal National World.