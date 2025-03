22-urna blokada vhoda v RTS: srbski študenti in policija v pretepu

Po tem, ko so iz RTS-a sporočili, da bodo jutranji program predvajali iz studia v beograjskem naselju Košutnjak, so se protestniki napotili tudi tja.

V okviru množičnih študentskih protestov v Srbiji sta od včeraj zvečer blokirana vhoda v stavbo Radiotelevizije Srbije v središču Beograda in Radiotelevizije Vojvodina v Novem Sadu. Po poročanju portala Danas so se kljub deževju sinoči zbrali tudi pred Radiotelevizijo Kragujevac.

"Voditeljica RTS nas je označila za drhal. Zato blokiramo stavbo RTS. Brez nasilja, brez vdorov. Vsi zaposleni bodo smeli zapustiti stavbo, a nihče ne bo vstopil," so včeraj sporočili študenti beograjske medicinske fakultete.

Med študenti in policisti zavrelo

Po poročanju Radia Slobodna Evropa je med študenti, ki z blokadami in protesti že več mesecev zahtevajo objavo celotne dokumentacije o obnovi železniške postaje v Novem Sadu, in policisti vendarle prišlo do pretepa.

"Policija ni ukrepala proti protestnikom, ampak je bila napadena," je dejal srbski notranji minister Ivica Dačić, čeprav je iz posnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih, razvidno obratno, poroča srbska tiskovna agencija Beta.